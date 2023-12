Capitale européenne de la culture 2028 : la candidature Montpellier-Sète perd au profit de Bourges

Quatre finalistes en France se disputaient le titre de Capitale européenne de la culture 2028* : Montpellier-Sète, Rouen, Clermont-Ferrand et Bourges. Jusqu'ici, quatre villes françaises ont été Capitale européenne de la culture : Paris en 1989, Avignon en 2000, Lille en 2004 et Marseille en 2013. La désignation était prévue pour ce 13 décembre à 18 heures : Bourges sera donc la 5e...

Bourges, lieu de la première maison de la culture de France inaugurée en 1963, a défendu une candidature « à taille humaine », selon son maire Yann Galut (DVG), qui entend créer une Cité européenne des artistes et des auteurs, un lieu de ressources au service des artistes et des acteurs de l'industrie culturelle.

« Bravo à Bourges désignée Capitale Européenne de la culture, a réagi Michaël Delafosse, président de la Métropole de Montpellier, sur X (ex-Twitter) dans la foulée de l'annonce. Merci à toutes les énergies mobilisées pour cette aventure qui a changé en bien notre territoire, nous poursuivrons naturellement sous des formes différentes. Peut-être comme l'a dit la ministre de la Culture lors de sa venue à Montpellier et Sète, sommes-nous déjà une capitale de la culture ? »

« Ce travail n'a pas été vain »

« Cette désignation fait forcément trois villes déçues, mais c'est quand même une réussite car la candidature a déjà changé les choses », a déclaré la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak ce 13 décembre, allant dans le même sens.

Un propos renchéri par Valérie Drezet Humez, Cheffe de la représentation de la Commission européenne : « Ce travail n'a pas été vain. Une dynamique a été lancée, des engagements ont été suscités ou renforcés et des liens tissés. La culture est un vecteur de rapprochement. Vous avez réussi à inscrire l'Europe dans la réalité de vos citoyens. Votre ville n'est sans doute déjà plus la même. Je vous invite à poursuivre sur cette formidable lancée ! ».

Une candidature sur trois axes

Lancé en 1985 sous l'impulsion de la France et de la Grèce, ce dispositif a pour ambition de stimuler le tourisme culturel, avec l'organisation d'expositions, festivals, voire la construction de musées.

Entrée tardivement, en mars 2022, dans la compétition, la candidature de Montpellier-Sète avait été présélectionnée le 3 mars 2023 parmi les neuf villes ayant déposé un dossier, aux côtés de Rouen, Clermont-Ferrand et Bourges.

La candidature Montpellier-Sète, qui a rassemblé 154 communes de l'Hérault, s'articulait autour de trois piliers, « Relier, acter et célébrer », et trois axes artistiques « L'eau qui nous relie », « Le futur en séries » et « Trans! ». Autour de Michaël Delafosse, la candidature était défendue par la chanteuse lyrique mezzo soprano Adèle Charvet, marraine de la candidature et présidente de l'association Montpellier 2028, Sophie Léron, directrice générale de l'association M28, ou Nicolas Dubourg, président du Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles (Syndeac) et directeur artistique de la candidature.

Un défaut et une qualité

La candidature héraultaise était portée par une ville qui a en effet déjà beaucoup investi le champ culturel. Les enjeux étaient donc d'aller plus loin en termes de coopération entre tous les acteurs culturels, économiques, sociaux et éducatifs. Car au-delà du volet strictement culturel, le label de « Capitale européenne de la culture » doit inciter les villes lauréates à penser les défis contemporains et à y apporter des réponses grâce au levier de la culture.

La ministre de la Culture était dans l'Hérault le 18 novembre dernier, et le jury s'était déplacé le 4 décembre à Montpellier et Sète, avant que les équipes de la candidature Montpellier-Sète défendent le projet devant lui le 12 décembre.

« Vous êtes déjà capitale européenne de la culture, c'est ça votre défaut en quelque sorte, et en même temps votre qualité », avait souligné Rima Abdul-Malak lors de son déplacement.

Finalement, peut-être un défaut...

* Chaque année, le titre de capitale européenne de la culture est décerné à une ville, dans deux pays de l'Union européenne. En 2028, deux autres villes européennes seront également Capitales européennes de la culture : České Budějovice (République tchèque) et Skopje (Macédoine du Nord, en qualité de pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne).