Ce que dit le geste symbolique d’implanter le siège de la SERM et ACM Habitat dans le quartier populaire de la Mosson

Les quartiers populaires des grandes métropoles, certains dits "difficiles", peinent à sortir de leur image dégradée et continuent de loger les habitants les plus précaires, dans une mixité sociale encore absente. Le quartier de la Mosson, au nord-ouest de Montpellier, est le deuxième plus grand quartier prioritaire de la région Occitanie, avec ses 20.000 habitants (dont 58,5% en dessous du seuil de pauvreté) et 60% de logements sociaux. Il fait l'objet d'un ambitieux plan de renouvellement urbain. Le président de la Métropole, Michaël Delafosse, vient de lancer un signal fort vers plus de mixité : le futur siège du nouveau groupe SERM-SA3M-ACM Habitat s'installera à la Mosson, dans le quartier Saint-Paul. Ce sont donc 400 salariés qui viendront y travailler chaque jour à compter de 2026. La décision a été entérinée au cours des conseils d'administration de la SERM et de la SA3M le 24 mars dernier.

Rappelons que Michaël Delafosse a impulsé la fusion prochaine de la SERM-SA3M (aménageur de la Métropole, 129 salariés pour un chiffre d'affaires de 185 millions de euros) avec ACM Habitat (bailleur social de la Métropole, au patrimoine de près de 22.000 logements, 320 collaborateurs) pour donner naissance à un opérateur intégré "aménagement et logement" et « mettre fin au travail en silo et à la multiplicité des acteurs et des procédures », ambitionne l'élu. Selon Cédric Grail, directeur général de la SERM-SA3M et secrétaire général d'ACM Habitat, la société holding de gouvernance devrait être créée à horizon juillet 2022.

LA TRIBUNE - La décision vient d'être prise d'implanter le futur siège social du groupe SERM-SA3M-ACM Habitat dans le quartier montpelliérain de la Mosson. En quoi est-ce une décision historique ?

Cédric GRAIL - L'aménageur et l'office public HLM étaient tous les deux en cœur de ville, non loin de l'Hôtel de Ville de Montpellier, et on va les éloigner pour les installer à l'ouest de la ville. C'est un geste fort qui correspond aux ambitions du maire et président de la Métropole, Michaël Delafosse, de rééquilibrer la ville à l'ouest et d'accompagner le très ambitieux projet de renouvellement urbain de la Mosson. Je rappelle que dans ce cadre, Michaël Delafosse a obtenu une rallonge de 50 millions d'euros de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU, ndlr) pour un programme prévoyant la transformation du secteur Saint-Paul (pour un montant global de 220 millions d'euros de travaux, venant s'ajouter aux 63,1 millions d'euros déjà attribués par l'ANRU et 25,8 millions d'euros par Action Logement pour le projet initial de 320 millions d'euros de travaux, NDLR). L'une des questions essentielles est notamment de ramener de la mixité dans ce quartier. D'ailleurs, quand le maire a négocié une rallonge ANRU, il a annoncé que le siège SERM-SA3M serait implanté à la Mosson et ça a été perçu comme un gage, un engagement.

Quel est le message que vous souhaitez envoyer ?

Le rééquilibrage de la ville et les efforts doivent aussi être faits par ceux qui font les politiques publiques, notamment les salariés SERM et SA3M, il ne s'agit pas uniquement de faire des déclarations... La Mosson est un quartier avec des difficultés, avec d'énormes enjeux de mixité, mais c'est aussi un quartier avec un très gros potentiel. Il existe d'ailleurs un gros décalage entre l'image de la Mosson et la Mosson elle-même. Il y a plusieurs Mosson : la coulée de la Mosson, les Hauts de Massane, le quartier Saint-Paul, le sud de la Paillade, l'écrin vert au nord, le parc de Malbosc à proximité, le lac des Garrigues... C'est un potentiel végétal énorme, et desservi par le tramway. L'autre potentiel de la Mosson, c'est son tissu associatif très riche sur lequel on peut s'appuyer. L'enjeu principal est d'amener de l'activité, de la qualité de vie, des équipements publics avec, par exemple, d'importants investissements à venir sur les groupes scolaires. Entre 300 et 400 salariés qui vont venir tous les jours, cela représente un investissement massif et en termes d'urbanisme, c'est une action concrète. La semaine dernière, Michaël Delafosse a réuni les association de la Paillade, les comités de quartier, les agents publics qui travaillent sur le territoire de la Mosson, pour présenter ce projet, et le 26 mars, a été inaugurée la Maison du Projet Mosson* (lieu d'information, d'échange, de concertation pour les habitants sur le projet de renouvellement urbain, NDLR). On est dans un moment de bascule, qui marque une volonté politique.

Quel est le projet pour ce bâtiment de 10.000 m2, pour quel budget et quel calendrier ?

La SERM-SA3M et ACM Habitat ont besoin de 5.000 m2 de surface de plancher. Mais nous construirons un bâtiment de 10.000 m2 car nous voulons y insérer peut-être des services de la Ville, des commerce, de l'activité, peut-être du coworking ou du coliving, peut-être un lab d'innovation pour concevoir les politiques publiques, peut-être des locaux associatifs... Si on veut que ce lieu vive, il faut créer plusieurs fonctionnalités. Nous voulons que ce bâtiment soit un bâtiment totem, du point de vue architectural mais aussi du point de vue des usages, donc nous allons maintenant travailler à cette programmation avec les acteurs du quartier pour calibrer ce projet d'ici septembre. Il faut que ce bâtiment appartiennent aux habitants de la Mosson. Nous ferons ensuite un concours d'architecte. L'enveloppe prévue est de 20 à 25 millions d'euros. Et l'objectif est une livraison à l'automne 2026... D'ici là, il ne se passera pas rien. Nous voulons faire de l'urbanisme transitoire, c'est à dire créer une activité éphémère sur des foncier en devenir en attendant le projet final pour donner de la visibilité aux habitants. Ça pourrait être un endroit où on fait de l'économie circulaire comme une ressourcerie, un bar l'été, etc. D'ailleurs, nous réfléchissons désormais à faire de l'urbanisme transitoire partout où c'est possible.

Quelle est la réaction des salariés de la SERM-SA3M et d'ACM Habitat ?

Comme pour toute évolution, ça réagit et de manière diverse. Il y a au moins 250 personnes qui sont touchées par cette question du déménagement. Mais il n'interviendra que dans quatre ans, ce qui donne le temps de l'appropriation... Nous avons pris un bureau de conseil pour nous aider à faire un diagnostic, nous organiserons des entretiens individuels et nous prévoyons un projet d'accompagnement pour faciliter la migration. Le siège sera à la Mosson mais il est probable que nous ayons aussi des salles de réunion et quelques postes en flex-office à proximité de la mairie et de la métropole, sortes d'annexes pour que certains salariés ne perdent pas en efficacité sur certains projets qui nécessiteraient du travail avec les deux collectivités.

* En complémentarité de la Maison du projet, un espace numérique « Ephémère » est ouvert depuis le 1er mars où vont progressivement s'installer (en 2022 et 2023) différentes structures : une antenne du CCAS, une équipe du Programme de Réussite Educative, l'antenne Mosson de la Mission Locale des Jeunes, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, une antenne du Business Innovation Centre (BIC) de la Métropole, la création d'un FABLAB à vocation solidaire, un tiers-lieu culinaire.