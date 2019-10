MBS rejoint le cercle des 1 % de business schools mondiales trois fois « couronnées »

Les sigles parlent peu aux non initiés : l'AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business), l'AMBA (Association of Masters of Business Administration) et l'EQUIS (European Quality Improvement System). Mais selon Montpellier Business School, c'est une triple couronne enviée dans le cercle mondial des écoles de business, combinaison de trois précieuses accréditations.

Le 3 octobre, l'école montpelliéraine, déjà accréditée des deux premiers labels américains, annonce qu'elle vient de décrocher le dernier des trois, délivré par L'EFMD (European Foundation for Management Development) pour trois ans.

« L'école rejoint le cercle très restreint des 1 % de Business School mondiales détentrices de la triple couronne, se réjouit l'établissement dans un communiqué. MBS devient ainsi la 14e école de management française post-classe préparatoire triplement accréditée AACSB/AMBA/EQUIS, et la 91e sur environ 14 000 business schools dans le monde. »

Un processus d'amélioration continue

L'obtention de cette accréditation est le fruit d'un long et rigoureux processus d'examen, qui permet d'évaluer la conformité́ d'un établissement à des standards académiques élevés, portant sur toutes les dimensions et composantes de l'institution : stratégie, pédagogie, recherche, internationalisation, proximité avec les entreprises et réseaux de diplômés. Elle s'applique à tous les programmes de l'école : Bachelor (BAC+3), Programme Grande École (BAC+5), Masters of Science (BAC+5), Executive MBA.

« Cette nouvelle accréditation est une reconnaissance de la stratégie de MBS, qui allie une exigence de qualité académique répondant aux plus hauts standards mondiaux à la défense de valeurs fortes : l'ouverture sociale et la construction d'une économie et d'une société plus responsables, déclare Bruno Ducasse, directeur général de Montpellier Business School. Ce n'est qu'un début, l'entrée dans un nouveau processus d'amélioration continue qui doit nous amener à poursuivre notre progression. »

Visibilité et attractivité

Ainsi auréolée de cette triple reconnaissance, la business school montpelliéraine, qui figure au 52e rang mondial du classement du Financial Times, compte bien renforcer sa visibilité et son attractivité.

Fondée en 1897, Montpellier Business School, accueille aujourd'hui quelque 3 600 étudiants dont 1 000 internationaux sur son campus actuel.