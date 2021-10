Ce qu’ambitionne la nouvelle agence d’attractivité économique Blue Invest in Sète Cap d’Agde Méditerranée

Après Béziers en juin dernier et Montpellier bientôt, c'est au tour des communautés d'agglomération Sète Agglopôle Méditerranée et Hérault Méditerranée de lancer une agence d'attractivité économique. Commune aux deux territoires, elle a été baptisée Blue Invest in Sète Cap d'Agde Méditerranée, et officiellement présentée ce 21 octobre.

Dotée d'un budget annuel de 600.000 euros et de deux antennes, l'agence économique Blue va couvrir un territoire de 34 communes, 200.000 habitants (jusqu'à 500.000 en saison estivale) et 35.000 entreprises. Mutualiser les efforts devient ainsi l'un des points centraux du projet porté par les deux agglomérations.

« Nos territoires jouissent d'une forte attractivité et d'une qualité de vie exceptionnelle dont il faut tirer tout le potentiel », souligne François Commeinhes, le président de Sète Agglopôle Méditerranée.

Son homologue à la tête de la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée, Gilles d'Ettore, ajoute : « Nos liens de confiance et notre complémentarité sont nos atouts sur ce projet, surtout que nous devons être au rendez-vous de la relance économique ».

Les deux émis prennent la co-présidence de cette nouvelle entité, où ils ont recruté à la direction générale l'ancien directeur de l'aéroport de Béziers Cap d'Agde, le sétois Pascal Pintre.

Identifier des opportunités de développement endogènes

« Il s'agit d'attirer de nouveaux projets entrepreneuriaux en promouvant notre destination économique, détaille ainsi Pascal Pintre. Nous devrons ensuite accueillir et orienter ces porteurs de projets grâce à la création d'un guichet unique d'accueil avec nos partenaires institutionnels comme la Région Occitanie ou la CCI de l'Hérault. Enfin, il nous faudra animer ce tissu économique local pour renforcer les relations entre les acteurs et identifier des opportunités de développement endogènes. »

Les objectifs de l'agence Blue seront encadrés par un Comité d'orientation stratégique - regroupant un ensemble des partenaires institutionnels comme les offices du tourisme, le Port Sud de France, l'association French Tech ou encore la SPL Bassin de Thau - et une gouvernance mixte entre les collectivités territoriales et les entreprises du territoire. Les entrepreneurs Caroline Mateu (Hexis) et Thyl Zoete (Eiffage) sont d'ailleurs nommés à la vice-présidence Entreprises de Blue.

Investir de nouvelles filières

Outre l'accompagnement de la mutation de secteurs traditionnels du territoire que sont le tourisme, la pêche et la viticulture, le premier défi que la nouvelle agence entend relever est de se tourner vers de nouveaux secteurs économiques.

« Nous avons identifié des filières stratégiques susceptibles de créer de l'emploi que nous souhaitons investir plus fortement, précise encore Pascal Pintre. Il s'agit de secteurs comme l'économie bleue, l'ESS, le numérique, l'audiovisuel, l'agroalimentaire, le bien-être, le sport-santé ou encore l'art de vivre et le patrimoine. »

Pour réaliser ces ambitions, l'agence Blue compte s'appuyer sur les points forts de son territoire comme la présence d'axes de communication majeurs (les autoroutes A9, A61 et A75), des aéroports de Béziers-Cap d'Agde et de Montpellier, d'un port régional et de plusieurs ports de plaisance.