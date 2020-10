Montpellier Métropole : une agence de développement économique pour en finir avec la "guerre des territoires"

« Nous allons vers des temps d'épreuve, et il faut préparer tous les dispositifs qui permettront aux entreprises de se mobiliser pour l'emploi. L'emploi devient notre priorité absolue ! La limite de l'intercommunalité n'est pas la réalité de vie et d'attractivité des entreprises. Il faut travailler en bonne intelligence avec nos voisins. L'agence de développement économique que nous allons créer a vocation à identifier les points forts et à faire mieux sur un bassin de vie de 130 communes (et non les seules 31 de la Métropole, NDLR), dans le triangle Alès-Millau-Sète. Nous posons une approche radicalement nouvelle de la gouvernance de notre territoire. Nous refusons les polémiques. Les logiques du passé nous ont fait disparaitre des radars. Les rivalités n'intéressent plus personne,...