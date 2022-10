Economie bleue : huit nouveaux projets retenus en Occitanie pour innover sur le littoral

L'appel à projets « Avenir Littoral » permet à la Région Occitanie et à l'Etat, dans le cadre du Plan Littoral 21, de financer des projets innovants développés par des acteurs du littoral et en lien avec les enjeux de transition. Il a vocation à favoriser le développement de nouvelles solutions face aux nombreux défis auxquels est exposé le littoral, comme les impacts du réchauffement climatique, l'optimisation et la valorisation des ressources naturelles, la préservation de la biodiversité ou la pression démographique.

Le 19 octobre, la Région Occitanie et le préfet d'Occitanie Etienne Guyot ont présenté les huit lauréat de la 4e édition sélectionnés sur l'une des trois thématiques de l'appel à projets (verdissement du secteur du nautisme, productions durables et valorisation de bioressources marines, et solutions inspirées de la biodiversité marine pour les activités littorales et maritimes) représentant un soutien global de plus d'1,2 millions d'euros.

« Il s'agit également de faire émerger de nouvelles filières et de générer des emplois durables en Occitanie en s'appuyant sur le potentiel des acteurs du littoral et de la Méditerranée, souligne Carole Delga, présidente de la Région Occitanie. L'écosystème régional est très riche en matière d'ingénierie, de recherche et développement, de startups... "Avenir Littoral", c'est la transition verte au service de l'économie bleue. »

Moteurs "verts", microalgues, affinage des moules...

Les huit lauréats de l'appel à projet sont :

Projet E pulse , porté par la société E-NAV Systems (Hérault), en partenariat avec les sociétés ENKI SAS (Hérault) et SMVE Performance (Gard) : conception des systèmes intégrés de propulsion électrique pour le marché du nautisme, en créant une gamme de six modèles de moteurs de faible puissance (4 à 10 KW), à destination des bateaux de plaisance et des professionnels de la location fluviale et maritime.

Projet PHYSA , porté par la société Occitem (Haute-Garonne), en partenariat avec la société Alternatives Énergies (Charente-Maritime) : maturation des technologies d'hybridation (pour les moteurs thermiques) dans le but de réduire drastiquement les émissions polluantes des bateaux, pour la motorisation de bateaux neufs, en 100% électrique ou en motorisation hybride, et celui de la remotorisation des bateaux fluviaux ou des engins de loisir.

Projet Green Sea Routing , porté par la société Zelin SAS (Haute-Garonne), en partenariat avec la société Metsafe (Hérault) : développement d'une application pour le nautisme et la marine permettant d'optimiser la navigation, notamment au regard de la consommation de carburant et de l'émission de CO2.

Projet S2W R&D , porté par la société Thomas Zunino Innovation Conseil SAS (TZIC) (Hérault) : solution intégrée et durable de gestion des eaux de bord à l'échelle du bateau, depuis son premier usage jusqu'à sa collecte/traitement puis réutilisation et/ou son rejet dans l'environnement.

Projet o'Gallo , porté par la société Médithau (Hérault), en partenariat avec l'Ifremer : solution d'affinage des moules (grâce à la production de phytoplanctons marins issus des effluents biologiques des poissons élevés sur site), afin de favoriser le grossissement de la chair du coquillage et une production plus précoce et donc mieux positionnée vis-à-vis de la concurrence.

Projet Poly'Thau , porté par la société Greensea SAS (Hérault) : démonstrateur industriel de bioraffinerie à partir de microalgues marines, permettant de produire des exopolysaccharides, molécules très recherchées sur le marché de la cosmétique et de la pharmacie en raison de leurs propriétés biologiques et de leur absence de toxicité.

Projet SURFREEF porté par la société Lineup Ocean (Hérault) : prototype de récifs artificiels innovant et inspiré de la nature (aménagement sous-marin fabriqué en imprimante 3D), auquel sont associés des services (suivi de la colonisation biologique ou suivi hydro morphologique) afin d'atténuer la houle et donc de réduire l'érosion côtière, de créer des habitats marins et développer des activités écotouristiques sur les littoraux (surf, plongée...).

Le dispositif « Avenir Littoral » a déjà permis de financer 31 projets portés par plus de 75 acteurs, représentant un montant total de près de 11 millions d'euros et subventionnés à hauteur de 4,8 millions d'euros. La 5e édition de l'appel à projets « Avenir Littoral » sera lancée en février 2023.