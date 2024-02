Enerfip se diversifie dans le capital-investissement participatif de la transition écologique

La PME montpelliéraine Enerfip (42 salariés) élargit son champ d'action. Enerfip est identifiée pour sa plateforme de financement participatif de projets d'énergies renouvelables : elle annonce, à ce jour, 450 millions d'euros levés depuis sa création en mobilisant l'épargne citoyenne, au profit de 400 projets. En décembre 2022, Enerfip était l'une des premières plateformes de crowdfunding à obtenir l'agrément européen de Prestataire de Services de Financement Participatif (PSFP). Et à l'été 2023, la plateforme se lançait sur le financement d'entreprises des énergies renouvelables en créant le fonds d'investissement Enerfip Gestion qui a réussi à lever près de 30 millions d'euros (auprès d'institutionnels, banques ou mutuelles) et a déjà investi en montant au capital d'Eléments (producteur montpelliérain indépendant d'énergie renouvelables) ou de la PME niçoise Qualisteo (spécialisée dans l'optimisation de consommation énergétique dans le milieu industriel).

En février 2024, elle ouvre un nouvel axe de financement : le capital-investissement participatif pour accompagner le développement des entreprises de la transition écologique. Les premières campagnes de crowdequity devraient être lancées dès le printemps 2024.

500.000 à 1,5 millions d'euros

« Cette offre de capital-innovation vient répondre à une demande de la part des investisseurs, car il existe une réelle émulation pour la transition écologique sur laquelle il faut impérativement aller massivement aujourd'hui, déclare Julien Hostache, cofondateur et président d'Enerfip. En tant que financeur de ce secteur, Enerfip est un spectateur privilégié de ces évolutions et on voit que certains projets ne sont pas suffisamment soutenus, notamment quand ils en sont au début car les fonds d'investissement sont devenus de plus en plus gros et, aujourd'hui, ne financent plus les tranches de petits investissements. D'où notre positionnement sur des opérations en co-investissement, avec des financements compris entre 500.000 euros et 1,5 million d'euros. L'offre de crowdequity vient compléter la palette des outils qu'Enerfip met à la disposition des entreprises françaises pour financer leur croissance. »

Enerfip veut cibler en priorité des entreprises ayant déjà démarré leur activité commerciale ou sur le point de le faire : « Les entreprises accompagnées devront avoir prouvé leur concept et être en phase de pré-lancement ou de lancement commercial », indique Maëva Granjon, directrice des investissements d'Enerfip.

Un risque plus grand

« C'est le bon moment pour Enerfip, d'autant que nous avons déjà une équipe dédiée qui gère le fonds d'investissement Enerfip Gestion, souligne Julien Hostache. Le crowdequity est le marche pied entre le crowdfunding, canal historique d'Enerfip, et le fonds d'investissement. Nous voulons adresser la communauté existante d'investisseurs d'Enerfip et leur proposer de diversifier leurs investissements en allant sur des investissements en actions. En moyenne, nos investisseurs mettent entre 2.000 et 2.200 euros en crowdfunding, mais nous savons que lorsqu'on finance des projets avec plus de risque, les tickets moyens sont plus bas. Or investir sur une entreprise naissante présente un risque plus important donc nous anticipons des tickets moyens inférieurs, avec un ticket d'entrée à 100 euros, et des taux de rentabilité qui dépendront des projets mais qui seront plus élevés qu'en crowdfunding (7 à 9% brut par an chez Enerfip, NDLR) puisque le risque est plus grand. »

Pour chaque levée, un véhicule d'investissement, géré et administré par Enerfip, rassemblera l'ensemble des investisseurs-actionnaires, afin de simplifier la gouvernance de l'actionnariat de la société-cible.

Le dirigeant ambitionne de financer des projets en capital-investissement à hauteur de « 5 à 10 millions d'euros sur exercice 2024 ».

« L'année du décollage pour le crowdfunding en investissement »

D'autres acteurs du financement participatif en capital-investissement opèrent en France, « mais de manière indifférenciée dans tous les secteurs d'activités, tandis que nous nous spécialisons sur les entreprises de la transition écologique », affirme Julien Hostache.

Selon le baromètre 2023 du financement participatif en France, établi par le cabinet d'audit et de conseil aux entreprises Mazars et l'association Financement Participatif France, sur le segment « capital-investissement », 265 millions d'euros ont été collectés (contre 146,9 millions d'euros en 2022) sur 488 projets auprès de 42.151 financeurs, avec une contribution moyenne de 6.288 euros par financeurs. Les volumes (royalties de 2,2 millions d'euros inclus) se répartissent à raison de 263,2 millions d'euros dans le secteur économique (dont 28% dans l'environnement et les énergies renouvelables, la part la plus importante du secteur), 1,9 millions d'euros dans le secteur culturel et 2,1 millions d'euros dans le secteur social.

« 2023 est sans doute l'année du décollage pour le crowdfunding en investissement qui affiche enfin des chiffres à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre de lui en France compte tenu notamment des multiples écosystèmes d'innovation auquel il est lié », commentent les auteurs de l'étude.

Dans leur analyse des prévisions pour 2024, Mazars et l'association Financement Participatif France évoquent « une hausse des collectes sur l'ensemble des modèles transactionnels : don, prêt, investissement ».

