Malgré les restrictions d’eau, Piscines Ibiza acte le développement de son réseau de franchise

Avec 3,5 millions de bassins, le marché français des piscines privées est leader européen et deuxième au niveau mondial, après les Etats-Unis. En 2023, ce sont 123.500 piscines qui ont été construites, un niveau qui peine à remonter depuis la guerre en Ukraine mais reste tout de même supérieur de 6% par rapport à 2019 (source : FPP, fédération des professionnels de la piscine et du spa). Vivier d'emplois - on estime à 60.000 le nombre d'emplois directs et indirects dans le neuf, l'entretien, la maintenance et la rénovation - le secteur de la piscine a atteint près de 4 milliards d'euros en 2022 (contre 5,4 milliards d'euros pour la filière nautique). Pour autant, l'inflation et les restrictions de consommation d'eau liées à la sécheresse, ralentissent une progression enclenchée pendant la crise sanitaire.

« Le combat n'est pas là »

Créée en 1987, la société Piscines Ibiza (35 millions d'euros de chiffre d'affaires, 110 salariés), implantée à perpignan (Pyrénées-Orientales), connaît une progression annuelle de l'ordre de 8 à 14%. Après avoir explosé ses ventes pendant le Covid-19, elle est revenue au niveau de 2019 mais, située dans le département le plus sec de France, elle est sous pression.

La préfecture des Pyrénées-Orientales vient de prolonger, au moins jusqu'au 31 juillet 2024, les restrictions d'eau : « Les conditions hydrologiques et météorologiques défavorables n'ont pas permis, malgré les dernières pluies, de constater d'amélioration significative, et les tensions sur la ressource en eau se maintiennent », précise un récent communiqué. Interdiction donc de remplir et de faire l'appoint des piscines à usage privé. Une nouvelle sur laquelle le fabricant catalan de piscines en coque polyester ne souhaite pas s'étendre.

« L'an dernier, nous avons beaucoup communiqué sur la sécheresse et nous nous sommes engagés via un site web [mesgestesecopiscine.fr] pour partager auprès du grand public et des professionnels des conseils et des gestes simples permettant de limiter la consommation d'eau des piscines, rappelle Mathieu Combes, P-dg de Piscines Ibiza. Alors que la consommation liée aux piscines privées représente à peine 0,15% de la consommation globale d'eau sur le territoire, notre profession continue d'être dénigrée par les pouvoirs publics et certains élus. C'est ridicule, le combat n'est pas là. Il vaudrait mieux résoudre les problèmes de réseau d'eau qui fuient à 70%, ce sont des milliards de m3 qui sont concernés ! »

Budget moyen de 20.000 euros

Dans ses usines de Pia (Pyrénées-Orientales) et d'Argenton (Indre), l'entreprise Piscines Ibiza fabrique en moyenne 2.000 piscines par an mais dit avoir une capacité de production de 4.500 unités. Pour élargir son offre, la société se positionne aussi sur la vente de spas européens et sur une gamme complète de produits d'entretien (pompe à chaleur, filtres, robots, bâches).

« Nous avons un concept très large qui permet de faire la différence sur le marché de la piscine, estime le dirigeant. Nous proposons régulièrement des nouveautés, comme cette année la piscine en coque avec débordement qui apporte un vrai plus ».

L'engouement des piscines en coque ne faiblit pas, d'autant qu'elles sont installables en trois jours, contre deux ou trois mois de chantier pour celles en béton. Le budget moyen tourne autour de 20.000 euros mais de plus en plus de projets, surtout dans le Sud, portent sur de petites piscines (moins de 10 m2).

100 franchises à horizon 2030

Pour commercialiser ses produits, le fabricant catalan s'appuie sur son réseau d'une vingtaine de distributeurs mais surtout sur ses franchises, qu'il a commencé à développer en 2019.

« Nous avons aujourd'hui 40 franchisés (dont 10 appartenant à la marque, NDLR) en France, mais aussi en Belgique, Allemagne, Suisse et Italie, détaille Mathieu Combes. Le marché de la piscine est encore composé majoritairement d'artisans indépendants qui ne bénéficient ni d'un concept pérenne et moderne, ni d'un vrai soutien commercial. Nous proposons à nos franchisés, que nous formons d'ailleurs, de s'adosser à une marque nationale reconnue. »

Pour porter les couleurs de la marque, chaque projet nécessite entre 230.000 et 280.000 euros d'investissement (dont 70.000 euros en apport personnel), avec un retour sur investissement promis sur trois ans. Malgré la conjoncture, Piscines Ibiza vise la centaine de points de vente d'ici 2030, au rythme d'une dizaine d'ouvertures chaque année.

