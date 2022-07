L’audacieux pari du Petit Béret : un site oenotouristique pour les vins sans alcool

L'oenotourisme en mode sans alcool, c'est la nouvelle corde que le Petit Béret ajoute à son arc. La start-up biterroise, spécialisée dans la fabrication de vins et bières sans alcool, inaugurait, le 23 juin dernier à Puisserguier (Hérault), le « premier château sans alcool », centre oenotouristique dédié aux vins et bières sans alcool.

Fathi Benni et Dominique Laporte, les deux cofondateurs de cette jeune entreprise, avaient depuis longtemps l'idée de compléter leur activité de production avec un volet oenotouristique. L'occasion s'est présentée avec le rachat du Château de Milhau à Puisserguier.

« Ce n'est pas parce qu'on ne consomme pas d'alcool qu'on ne s'intéresse pas aux terroirs viticoles, explique Fathi Benni. Avec les vins sans alcool, nous avons l'ambition d'ouvrir la viticulture languedocienne à de nouveaux consommateurs. Nous aurons désormais un site au cœur du vignoble pour faire déguster nos produits et expliquer notre process unique de fabrication. »

Chai expérimental

Doté d'un caveau où pourront être dégustés les vins et bières sans alcool de l'entreprise, le site proposera des parcours découverte de la technologie d'élaboration des produits à travers un chai expérimental.

Ce lieu est dédié aux particuliers comme aux professionnels : « Nous accueillerons aussi les vignerons qui s'intéressent à ce nouveau segment de marché et les étudiants qui veulent se former à cette technique », précise l'entrepreneur.

La jeune pousse a déplacé son siège social et ses bureaux sur ce nouveau site, mais l'usine de fabrication restera basée à Nissan-lez-Ansérune.

« Cette usine répond aux exigences industrielles exigées par l'Europe pour ce type de production. Il aurait fallu faire de gros travaux à Puisserguier pour mettre le site aux normes », explique le dirigeant.

Technologie innovante

Créé en 2015, le Petit Béret a développé, en partenariat avec l'INRA, une technologie innovante pour ses vins sans alcool qui sont élaborés non pas à partir de vins mais de jus de raisin dont on a retiré le sucre pour éviter le départ en fermentation. Suivant ce même process, la startup biterroise élabore également une gamme de bières sans alcool et travaille sur l'adaptation de cette technologie aux spiritueux sans alcool.

L'entreprise, qui emploie 14 personnes à ce jour, a fortement développé ses ventes qui ont progressé de 49% en 2021. Elle expédie ses produits dans 41 pays.

Elle vient de recevoir le Trophée d'or, dans la catégorie agro-alimentaire et bio. Ce trophée distingue les entreprises de croissance dont la stratégie allie innovation, création d'emplois, management collaboratif et responsabilité sociale, sociétale et environnementale.