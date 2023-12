Pourquoi Bienmanger.com diversifie ses canaux de vente

Après une croissance de 100% pendant la crise sanitaire, l'entreprise lozérienne Bienmanger.com, site de e-commerce spécialisé en épicerie fine, produits bio et vins, a vu ses les performances marquer le pas dans le contexte de conjoncture inflationniste et des bouleversements dans l'agroalimentaire. La PME, qui avait ouvert en 2021 son capital à Geoffrey Roux de Bezieux, président fondateur de Notus Technologies et ancien président du MEDEF, n'a pu tenir ses ambitions de doubler le chiffre d'affaires sur le dernier exercice, réalisant un chiffre d'affaires de 11 millions d'euros sur l'exercice 2022-2023, contre 12 millions en 2019-2020.

« L'évolution des prix, qui était de l'ordre de 0,5 à 1%, a explosé pour atteindre 20 à 30%, plaide Laurent Caplat, fondateur et président de Bienmanger.com. Pas facile de s'ajuster dans ces conditions mais notre ambition de doubler le chiffre d'affaires est toujours d'actualité. »

Dans leur baromètre publié en mai 2023, NielsenIQ et la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (FEVAD) indiquaient que même si « le e-commerce alimentaire reste à un haut niveau, avec 25% des foyers qui effectuent chaque mois un achat alimentaire en drive ou livraison à domicile », ce segment n'a pas échappé aux conséquences de l'inflation galopante et les volumes alimentaires vendus en ligne ont subi un repli de -5% en France. Mais selon l'état des lieux du e-commerce en France établi, en mai également, par SimilarWeb (fournisseur de service d'audiences), alors que la consommation globale en ligne a diminué, « la catégorie Épicerie est l'exception en termes de croissance et le seul secteur qui a connu une augmentation, de 1,18% en un an ».

Lire aussiChez Bienmanger.com, l'année de l'agilité et d'une périlleuse croissance

Approche différenciante

Avec près de 13.000 produits sélectionnés chez 1.500 fournisseurs, Bienmanger.com, qui a reçu 10 millions de visiteurs en 2023, mise aujourd'hui sur une approche différenciante : des produits originaux, à l'image de son pop-corn « micro-ondable » Peta Milhoc, dont le maïs est issu de l'agriculture régénératrice. Ou de sa poudre de fleurs de pois papillon qui teinte les plats d'une couleur bleue. Un marché de niche qui concerne environ 500 de ses produits.

En parallèle, la société lozérienne, qui a fini par créer sa marque de distribution, Sauveterre (une cinquantaine de références), propose coffrets gourmands de différents terroirs, colis gastronomiques.

« Le concept cartonne, notamment auprès des entreprises BtoB qui nous sollicitent pour concevoir des coffrets personnalisés », assure Laurent Caplat.

Une dizaine de partenaires online

Pour ne plus être dépendant d'un site de vente unique, Bienmanger.com s'oriente désormais sur une offre multicanale. La refonte de son ERP, finalisée au printemps dernier (150.000 euros d'investissement), lui permet désormais de cibler des site de e-commerce en leur proposant prix, offres et marques différenciés. La société est ainsi présente sur Greenweez (filiale de Carrefour, spécialisée dans la vente en ligne de produits bio), Nature et Découverte, ou encore la chaîne Marmiton. Soit, au total, une dizaine de nouveaux partenaires.

« Il faut être agile, c'est un sacré enjeu car les prix continuent de fluctuer quatre à cinq fois par an », estime le dirigeant de Bienmanger.com.

Ces nouveaux canaux de distribution pourrait générer une croissance de 20 à 30% d'ici 2025, d'autant que l'entreprise projette une expansion européenne, à commencer par les places fortes de ventes online que sont l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne.