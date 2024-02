« Avoir des centres commerciaux urbains est un pari gagnant » (Socri)

Malgré un contexte général compliqué en raison de la dégradation du climat économique et de la forte inflation, Pierre-Antoine Desplan, le directeur général de Socri Limited (60 collaborateurs), spécialiste montpelliérain de l'immobilier commercial, évoque une année 2023 « exceptionnelle » et des « résultats record » pour son groupe : « Avoir des centres commerciaux urbains est un pari gagnant », se félicite-t-il.

Avec +7,7% de fréquentation, le Polygone de Béziers (Hérault) a franchi la barre des 4,5 millions de visiteurs en 2023. Son chiffre d'affaires a également progressé de 8,1% pour atteindre les 120 millions d'euros. De son côté, la Coupole à Nîmes (Gard) a enregistré une augmentation des visiteurs de 4,4%, un flux qui, depuis son rachat en 2021, semble progresser de manière continue. Le chiffre d'affaires dépasse les 30 millions d'euros. Quant au Polygone de Montpellier, dont le groupe est copropriétaire, il a passé le cap des 14 millions de visiteurs en 2023.

Un taux de rotation « assez faible »

Fragilisées par des charges élevées et les arbitrages des ménages sur leurs dépenses, les enseignes dans les centres commerciaux ont connu une année 2023 difficile. Dans sa dernière étude, le conseil en immobilier commercial Knight Frank fait état d'une situation préoccupante pour nombre d'entre elles, dont la question de la survie devrait continuer à se poser en 2024.

« L'an dernier en France, 54 procédures ont été recensées contre 20 en 2022, détaille Antoine Salmon, directeur commerces de Knight France. Sur l'ensemble de la période 2020-2023, 125 procédures ont été dénombrées concernant au total 88 enseignes. »

Imputant ses propres bons résultats à sa politique de commercialisation active, le groupe Socri se targue d'entretenir de longue date des relations avec les principaux acteurs du retail européen. Ainsi, sur la centaine d'enseignes installées au Polygone de Béziers, le taux de rotation annoncé est-il « assez faible, de l'ordre de quatre à sept par an », indique la Socri. Les enseignes Lacoste, Courir ou encore Pandora viennent de faire leur arrivée au centre commercial. Au niveau Terrasses, le groupe belge Kinepolis va remplacer les Espagnols de MonCiné.

« Des reprises de cinéma, il n'y en a pas partout, constate avec satisfaction le directeur général de la Socri. Kinepolis souhaitait se développer sur le bassin méditerranéen. Cette implantation témoigne de l'attractivité de notre centre commercial, y compris pour le secteur des loisirs. »

En 2022, Socri s'était lui-même porté acquéreur des murs du Gaumont Comédie Montpellier, cinéma qui devrait prochainement changer d'opérateur au profit de Pathé.

« Son statut de référent shopping dans l'écusson nîmois »

Après la réhabilitation de la place du centre de la Coupole (un million d'euros investis), une seconde phase de travaux (montant estimé : 9 millions d'euros) va démarrer au printemps prochain jusqu'a la rentrée 2025. Un chantier complexe qui prévoit une ouverture dans la façade avec entrée principale rue Général Perrier, des accès simplifiés et une restructuration d'ampleur du premier niveau. Ces travaux interviendront simultanément avec la rénovation menée par la Ville de Nîmes sur les rues adjacentes au centre commercial.

« L'objectif est que, d'ici 2026, la Coupole ait retrouvé son statut emblématique de référent shopping dans l'écusson nîmois », ambitionne Pierre-Antoine Desplan, qui affiche également la volonté de booster l'arrivée de nouvelles enseignes, le taux de vacances des locaux étant actuellement de l'ordre de 25%.

La Socri est aussi propriétaire des Galeries Lafayette de Béziers et d'Avignon (en partenariat avec Planet Indigo) qui ont réalisé en 2023 un chiffre d'affaires cumulé de 26,2 millions d'euros. Un projet au long cours est également mené pour le compte de la Principauté de Monaco, avec la restructuration et l'extension du centre commercial de Fontvieille.

Un groupe endetté

En parallèle, le groupe montpelliérain s'est lancé depuis 2018, via sa filiale Koqio, sur le créneau de la promotion immobilière de luxe à Miami. Il a acquis un premier terrain pour construire une villa (600 m2, prix estimé de 30 millions de dollars) dont les travaux devraient être achevés à la fin de l'année, et a signé la promesse de vente d'un second foncier.

Pour autant, face à un contexte immobilier ultra tendu, l'heure n'est plus, cette année, aux investissements mais bien à la consolidation de l'existant. D'ailleurs, toujours selon les analystes de Knight Frank, les projets en immobilier commercial sont bien moins nombreux et la tendance, pour les propriétaires de centres commerciaux, est de retravailler leur patrimoine pour faire émerger de véritables morceaux de ville et donner une plus large place aux loisirs.

Dont acte Socri : « Le contexte financier pour l'immobilier n'est pas simple, les investissements nécessitent de plus en plus de fonds et le groupe est endetté. Notre priorité 2024 sera de consolider nos actifs porteurs », indique Pierre-Antoine Desplan.

