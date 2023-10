Eiffage Construction signe avec la CCI Hérault pour construire son futur campus à 100 millions d’euros

Le projet entre pour de bon dans le vif du sujet. Mis sur la table depuis une dizaine d'années et laissant sceptiques certains acteurs du territoire quant à sa faisabilité, le futur Campus Cambacérès porté par la CCI Hérault - et qui hébergera Montpellier Business School (MBS), la CCI Hérault, l'antenne régionale de la CCI Occitanie et le centre de formation Purple Montpellier (deux CFA) ainsi que son siège régional - franchit, le 20 octobre, une étape décisive qui le place à trente mois de son ouverture : la signature du contrat de promotion immobilière avec Eiffage Construction.

« Il y a eu des irritants, des grincements mais nous avons fini par trouver des solutions », souligne Philippe Carrère, directeur régional d'Eiffage Construction.

Le 26 septembre dernier, le président de la CCI Hérault André Deljarry, également président de MBS et de Purple Campus, claironnait avec satisfaction que s'il avait fallu réviser le permis de construire à la baisse (- 2.000 m2 sur les 32.000 prévus dans le permis d'origine, obtenu en janvier 2023) et l'enveloppe budgétaire à la hausse (passée de 90 à 100 millions d'euros), le projet était retardé d'un an mais n'était pas menacé. Contrairement à d'autres, d'une envergure similaire, comme Toulouse Business School dans l'autre métropole d'Occitanie...

« Hormis les 2.000 m2 en moins, nous n'avons renoncé à rien, et certainement pas à la qualité du projet », assure André Deljarry.

Un autre changement d'adaptation a toutefois été convenu : un emprunt sur 25 ans au lieu de 20.

350 millions de travaux impulsés sur le territoire

Le financement du Campus Cambacérès est assuré par des fonds propres (18 millions d'euros dont 3 millions par la Banque des Territoires), un apport de 17,5 millions d'euros de la Région Occitanie, ainsi que par de la dette bancaire auprès du Crédit Agricole, Banque Populaire, Banque Postale et Arkea Banque.

« Au total, nous allons impulser 350 millions d'euros de travaux sur le territoire entre 2024 et 2028 : 100 millions d'euros sur le Campus Cambacérès, 100 millions d'euros pour les 830 logements étudiants (qui seront remplis à 100% toute l'année par les étudiants de septembre à juin, par des saisonniers l'été, NDLR) qui seront aussi livrés en septembre 2026, et plus de 150 millions d'euros sur l'ancien site d'Alco de MBS (vendu à Foncière Emergences, du Crédit Agricole et GGL - NDLR) », énumère André Deljarry.

Le Campus Cambacérès, conçu par le cabinet d'architecture montpelliérain Tourre-Sanchis (l'architecte François Fontès avait travaillé sur l'avant-projet mais n'a pas été retenu par le promoteur), comprendra trois bâtiments en R+7 et deux niveaux de sous-sol pour 318 places de parking. Les 30.000 m2 de surface de plancher se répartiront à hauteur de 22.000 m2 pour MBS, 4.000 m2 pour Purple, 2.000 m2 pour la CCI Hérault et 2.000 m2 pour l'antenne de la CCI Occitanie. A terme, ce sont 700 salariés, 5.000 étudiants à MBS et 1.000 apprentis dans les CFA qui se côtoieront dans le future Campus Cambacérès.

Trois grues

Béton bas carbone, 15% de matériaux biosourcés, un système de rafraîchissement plutôt qu'une climatisation, une orientation solaire des ouvertures évitant que le soleil tape directement sur les fenêtres, un bâtiment compact ou une optimisation énergétique (recours au réseau de chaleur du quartier) notamment ont valu au projet immobilier d'obtenir le label Bâtiment Durable Occitanie (BDO) niveau argent sur la conception (soit 300 critères "développement durable" intégrés dans le projet de construction).

« Le chantier nécessitera la présence de trois grues en simultané, avec 300 collaborateurs d'Eiffage qui travailleront sur le projet », indique Philippe Carrère.

Le chantier devra se conduire concomitamment à d'autres chantiers (le quartier est en pleine construction) et à proximité de grandes voies routières. La première pierre est annoncée pour la première quinzaine de février 2024.