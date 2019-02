Le groupe Altrad nouveau sponsor des Dragons Catalans

Le club perpignanais des Dragons Catalans a annoncé, le 1er février, l'identité de son nouveau sponsor maillot : le groupe Altrad, basé à Montpellier et leader mondial des services industriels. Son président Mohed Altrad confirme donc le rôle grandissant qu'il prend au sein de ce sport : l'accord signé avec les Dragons catalans matérialise l'entrée du groupe dans le rugby à XIII, après la signature d'un accord de sponsoring maillot signé avec l'Équipe de France de rugby à XV pour la période 2018-2023.

Depuis 2011, Mohed Altrad est à titre personnel, par ailleurs, le président du Montpellier Hérault Rugby, classé actuellement à la 9e place du Top 14, et finaliste malheureux de la compétition, l'an passé, face à Castres.

Les Dragons Catalans évoluent en championnat d'Angleterre de rugby à XIII, où le club a été la première équipe française à remporter la Challenge Cup, en août 2018. En qualité de "Partenaire officiel" du club catalan, le groupe Altrad va bénéficier d'une large exposition médiatique autour des Dragons Catalans, avec la couverture régulière assurée par les chaînes anglaises de Sky Sports et de la BBC, avec 20 diffusions en direct sur beIN Sports programmées en France sur 2019, etc.

En 2017, Mohed Altrad s'était intéressé à la reprise du club de Gloucester, avant d'être retoqué par la Fédération anglaise de rugby à XV.

"Le Groupe Altrad est engagé depuis longtemps aux côtés du sport et des sportifs, et cet accord vient renforcer notre soutien auprès de tous les rugbys. Les Dragons Catalans sont une équipe très populaire dans toute la Catalogne française, qui porte haut nos valeurs de respect, solidarité, courage, humilité, convivialité et dépassement de soi. Altrad est convaincu que le sport, et plus particulièrement le rugby, est un outil puissant pour unir les gens et les communautés et contribue à changer positivement les mentalités", affirme Mohed Altrad.