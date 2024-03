Caméra au poing, l’Occitanie cartonne sur les fictions audiovisuelles

Avec pas moins de trois séries quotidiennes tournées en terres occitanes - Demain nous appartient pour TF1 (en tournage à Sète et ses environs depuis 2017), Un si grand soleil pour France 2 (en tournage à Montpellier, ses environs et La Grande Motte depuis 2018), Ici tout commence pour TF1 en tournage à Saint-Laurent d'Aigouze et ses environs depuis 2020) -, la région Occitanie s'est faite une place au soleil sur le segment des tournages audiovisuels. De ces grosses productions qui apportent de la visibilité, créent de l'emploi et confortent l'écosystème professionnel.

Le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) vient de publier son rapport annuel sur la base de l'évaluation des trois crédits d'impôt accordés en 2022 : le crédit d'impôt cinéma (CIC), le crédit d'impôt audiovisuel (CIA) et le crédit d'impôt international (C2I). En 2022, 359 œuvres françaises et étrangères de fiction ont réalisé 886 millions d'euros de dépenses de tournage en France (soit 423 millions d'euros de plus qu'en 2019), dont 489,6 millions d'euros en Île-de-France et 396,6 millions d'euros dans les autres régions. L'Occitanie (89,9 millions d'euros) conserve sa 2e place pour les tournages de fictions en France, derrière la région PACA (135 millions d'euros), les autres étant loin derrière (28 millions d'euros en Auvergne-Rhône-Alpes, 26 millions d'euros en Nouvelle-Aquitaine, 24 millions d'euros dans les Hauts-de-France, ou 15 millions d'euros dans le Grand Est et autant en Bretagne.

L'Occitanie est également la 2e région, derrière PACA, à avoir bénéficié de mouvements de relocalisation des tournages français et d'attraction des tournages étrangers en 2022 par rapport à 2019 (+58 millions d'euros en PACA, +40 millions d'euros en Occitanie).

3.638 jours de tournage

En Occitanie, les dépenses de tournages (ayant bénéficié du CIC, CIA et C2I) sont ainsi passées de 50,2 millions d'euros en 2019 à 89,9 millions d'euros en 2022, soit une hausse de 39,7 millions d'euros en trois ans. Quant au nombre de jours de tournage en Occitanie, il est passé de 2.128 jours en 2019 à 3.638 jours en 2022 (+1.510 jours en trois ans).

Le cocorico régional se claironne en particulier sur l'accueil des tournages de fictions audiovisuelles (téléfilms, séries)... En 2022, 168 fictions audiovisuelles bénéficiaires du CIA ont été tournées sur le territoire français. Les dépenses associées à ces tournages représentent quelque 231 millions d'euros (+35 millions par rapport à 2019), dont 65,7 millions d'euros en Île-de-France et 165,1 millions d'euros dans les autres régions. Avec 54,7 millions d'euros de dépenses de tournage, l'Occitanie devient la première région française hors Ile-de-France, devant PACA (41 millions d'euros), Nouvelle-Aquitaine (16 millions d'euros), Hauts-de-France (14 millions d'euros), Grand Est et Auvergne-Rhône-Alpes (10 millions d'euros). L'Occitanie est même première devant l'Ile-de-France en nombre de jours de tournage de cette catégorie : 3.265 jours en 2022 contre 2.120 en Ile-de-France et 1.605 en PACA.

Côté cinéma, en 2022, les 136 films de fiction bénéficiaires du CIC ayant été tournés dans l'année ont dépensé 664 millions d'euros en France (dont 57,5 millions d'euros en Île-de-France). En Occitanie, ces dépenses de tournage ont été de 3,6 millions d'euros (soit 1,5 millions en moins par rapport à 2019), pour 194 jours de tournage (202 en 2019), loin derrière la région PACA (11 millions d'euros), Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine (8 millions d'euros), Bretagne (7 millions d'euros) et Hauts-de-France (6 millions d'euros).

Quant aux 42 fictions audiovisuelles étrangères bénéficiaires du C2I qui ont été tournées en France en 2022 (25 en 2019), elles ont généré des dépenses de tournages estimées à 471 millions d'euros, dont 342,2 millions d'euros en Île-de-France, 52 millions d'euros en PACA et 30 millions d'euros en Occitanie.

Une dynamique soutenue par les pouvoirs publics

Une situation dont se félicite la présidente de la Région, Carole Delga : « Cette première place dans le classement du CNC est de bon augure pour l'objectif que la Région s'est fixée à savoir devenir un pôle d'envergure européen et international. Outre le sentiment de fierté, c'est une excellente nouvelle pour le tourisme de la région et la création d'emplois ».

Avec sa stratégie régionale « Occitanie, ça tourne » (voté en juin 2023) qui ambitionne de faire monter en puissance la filière régionale et « faire de l'Occitanie l'une des premières régions européennes audiovisuelles et la première destination en France des productions internationales », la collectivité régionale va investir 80 millions d'euros sur la période de 2023 à 2028, soit en moyenne 13,3 millions d'euros par an, au soutien des industries culturelles et créatives de la région. Dont le budget au titre du fond d'aide à la création audiovisuelle, de 4,5 millions d'euros par an (dont 1,3 millions apportés par le CNC).

« La filière audiovisuelle occitane, forte de ces succès nationaux et internationaux soutenus par le crédit d'impôt audiovisuel, participe à faire de la région un pôle de création artistique attractif, analyse le CNC dans son rapport. En Occitanie, les industries culturelles et créatives représentent désormais plus de 1.000 entreprises et 11.000 emplois (selon des chiffres communiqués par la Région Occitanie, NDLR). Cette dynamique est étroitement soutenue par les pouvoirs publics. La Région a amplifié son soutien aux ICC avec le plan "Occitanie, ça tourne !". L'appel à projet France 2030 "La Grande Fabrique de l'image" compte parmi ses 68 lauréats, onze projets occitans, dont les studios de France Télévisions à Vendargues, Pics Studios à Saint- Gély-du-Fesc, et cinq écoles de formation de renommée internationale : Idem Formation, Travelling, D.E.F.I Production, Artfx et Audio Workshop. »

« Des aspirateurs à tournages »

« Ces chiffres révèlent que l'Occitanie consolide sa place dans le trio de tête des régions françaises, avec l'Ile-de-France et la région PACA, en particulier sur les fictions audiovisuelles pour la télé ou les plateformes, se réjouit Marin Rosenstiehl, le responsable de la commission du film chez Occitanie Films (satellite de la Région Occitanie pour la promotion du cinéma et de l'audiovisuel). C'est le fruit des efforts fournis par la Région et par l'agence Occitanie Films en termes de valorisation et de prospection pour attirer des projets structurants pour le territoire comme les séries qui sont des tournages au long cours avec une logique industrielle. »

Avant d'ajouter :

« A ce titre, l'Occitanie est un cas unique, avec ses trois séries quotidiennes... Les films appellent les films. Et bien sûr, les plateformes qui injectent beaucoup d'argent sur tous les territoires représentent une aubaine spectaculaire pour toutes les régions et en raison de son écosystème, l'Occitanie est maintenant très bien identifiée ! Aujourd'hui, on observe un fort taux de migration de professionnels qui viennent s'installer dans la région, ce qui contribue à étoffer le bassin d'emploi, même si le marché de l'emploi reste tendu. Les prestations techniques offertes ici sont importantes : par exemple, Les Tontons Truqueurs (filiale de France.tv Studio basée à Vendargues et spécialisée dans les effets spéciaux numérique, NDLR) sont des aspirateurs à tournage ! On assiste à un phénomène de décentralisation, un phénomène migratoire des tournages. »

Le 23 février dernier, trois films tournés en Occitanie avaient été sélectionnés par l'Académie des César : nomination dans sept catégories pour Chien de la casse de Jean-Baptiste Durand, catégorie Meilleur film de court-métrage de fiction pour L'Attente d'Alice Douard, et catégorie Meilleur film de court-métrage documentaire pour L'Acteur ou la surprenante vertu de l'incompréhension d'Hugo David et Raphaël Quenard. Chien de la casse est reparti avec deux statuettes : celle du meilleur premier film et celle de la révélation masculine pour son acteur Raphaël Quenard. Quant à L'attente, il remportait le César du Meilleur film de court-métrage de fiction.

Parmi les tournages récents en Occitanie, Marin Rosenstiehl évoque Olympe, une femme dans la révolution (de et avec Julie Gayer), ou La fille d'un grand amour (d'Agnès de Sacy).

