L’entreprise de services numériques montpelliéraine Kaliop reprise par son équipe de management

C'est une nouvelle page qui s'ouvre pour l'entreprise montpelliéraine de services numériques (ESN) Kaliop, fondée en 2002 par Pierre Deniset : l'équipe de management, emmenée par le directeur général Xavier Bureau qui devient président, monte au capital. Il est accompagné d'Alexis Trancart, directeur conseil, et Fabien Redondo, directeur financier. BNP Paribas Développement et Sofilaro, entrés au capital de Kaliop en 2016, ont soldé leurs positions, tandis que Pierre Deniset, Gilles Guirand, directeur technique et co-fondateur de l'entreprise, et Christophe Carnel, actionnaires historiques, réinvestissent. Pour accompagner son plan de croissance, Kaliop a choisi deux fonds d'investissement, Galia Gestion et Bpifrance Investissement, « qui sont désormais actionnaires majoritaires », indique Xavier Bureau.

L'opération s'est faite par cession d'actions et n'a pas généré d'augmentation de capital.

Xavier Bureau, arrivé chez Kaliop en 2020, avait démarré sa carrière chez CGI en tant que directeur de comptes à Montréal puis Paris, et occupé plusieurs postes de direction générale des plus grandes agences digitales et de conseil (Nurun, Sapient Razorfish, Publicis Sapient).

« Mon recrutement s'inscrivait déjà dans la transition et préparait cette passation très anticipée qui aura pris quatre ans », confie-t-il à La Tribune.

Par ailleurs, l'entreprise prévoit d'ouvrir Kaliop son capital à l'actionnariat salarié courant 2024.

Lire aussiPierre Deniset, Kaliop : « Les entreprises vont devoir accélérer leur digitalisation »

15 millions d'euros en 2024

Kaliop accompagne les entreprises dans leur transformation digitale. L'entreprise emploie aujourd'hui 150 salariés en France (Montpellier, Paris principalement) et en Pologne où elle a installé un centre de production technique. En 2022, elle avait définitivement fermé ses agences au Royaume-Uni et au Canada.

Kaliop cible trois catégories de clients : les grands comptes (Accor, Biogaran, Constellium, La Croix-Rouge française, Orange, Essilor, etc.), les PME (Union-Matériaux ou la chaîne de camping Yelloh ! Village) et les organisations publiques : « Nous terminons notamment une mission pour Atout France, pour la campagne #ExploreFrance (destinée à promouvoir la destination France sur des marchés clés, NDLR) et Kaliop est intégrateur pour Santé Publique France par exemple ».

Le groupe prévoit de réaliser un chiffre d'affaires en France et à l'international de 15 millions d'euros en 2024, « un niveau d'activité stable depuis trois ans », indique Xavier Bureau.

« Ce changement de gouvernance va permettre d'accélérer notre développement, d'accroître notre rentabilité tout en conservant notre singularité, souligne le nouveau président de Kaliop. Le projet vise à renforcer la position stratégique de Kaliop auprès de ses clients grands comptes, à développer et structurer l'activité de conseil, et à réaliser des opérations de croissance externe, notamment dans les domaines clés tels que le conseil en transformation digitale, le cloud, la data, l'expérience utilisateur et les technologies MACH*. »

Lire aussiServices numériques : « la vraie concurrence est sur la ressource humaine » (Olivier Foix, CGI)

Une approche « user-centrique »

Sur le marché très concurrentiel des ESN (voir encadré) et de la transformation digitale des entreprises et des processus, la marge de progression est encore importante et Kaliop prétend s'y distinguer grâce à son expertise et son approche.

« Il existe toujours un décalage entre ce que les entreprises veulent et là où elles en sont, observe Xavier Bureau. La transformation digitale reste difficile et la majeure partie des transformations échouent pour des questions culturelles ou organisationnelles. Cela impose de changer de modèle et ça prend du temps. Chez Kaliop, nous travaillons en agilité sur tous nos projets. Et nous privilégions une approche "user-centrique", c'est à dire de répondre uniquement aux besoins des utilisateurs, ce qui nécessitent de bonnes technologies. Plus ça va, plus les dispositifs digitaux de nos clients ont besoin de coller à la réalité du marché donc il faut développer des plateformes spécifiques à leurs besoins et non du sur-mesure... Notre offre propose un accompagnement à la transformation pour qu'elle fasse sens et qu'elle soit faisable. Et nous sommes très exigeants sur les modes de collaboration avec nos clients, en faisant en sorte de ne pas être dans une relation contractuelle très fermée. Et bien sûr, Kaliop est reconnue pour son expertise technique. »

L'international est aussi un axe de croissance, même si le dirigeant ne réfléchit pas en termes de pourcentages du chiffre d'affaires à l'export. L'ESN montpelliéraine travaille déjà avec la Pologne, Singapour, le Canada, la Norvège, la Suisse ou les Etats-Unis, « mais la notion de frontières a été abolie », rappelle Xavier Bureau.

En 2016, Kaliop avait lancé sa startup Kuzzle, qui développe des logiciels experts et une plateforme IoT open source. A l'occasion de cette opération de changement de gouvernance, elle reprend son autonomie capitalistique.

Lire aussiLa startup Kuzzle expérimente la smart logistique avec La Poste

* Modern architecture based on Microservices, API-First, Cloud-Native and Headless, autrement dit l'ensemble de principes sur lesquels reposent les nouvelles platesformes technologiques haut de gamme, chaque composant ÉTANT enfichable, évolutif, remplaçable et constamment améliorable.