Été 2021 : l’Occitanie reste la première destination des Français

« Dans un contexte de crise sanitaire, la région Occitanie a tiré son épingle du jeu en restant la première destination des Français », s'est réjouie Muriel Abadie, vice-présidente de la Région Occitanie, en charge du tourisme durable, des loisirs et du thermalisme, alors qu'elle présentait, ce 9 septembre, le premier bilan de la saison estivale 2021, aux côtés de Vincent Garel, président du Comité régional du tourisme et des loisirs (CRTL) d'Occitanie.

Après un démarrage un peu tardif, la fréquentation touristique a été croissante au fil des semaines. Des pics ont été atteints, comme chaque année, à l'occasion du 14 juillet, du 15 août mais aussi du passage du Tour de France, qui faisait sept étapes en Occitanie cette année.

Les nuitées en hausse de 11%

Selon l'étude Flux Vision Tourisme, menée auprès des hébergements non marchands (autres que hôtels, villages de vacances, campings, gîtes...), l'Occitanie a enregistré en juillet et août, une hausse des nuitées touristiques de l'ordre de 11% par rapport à 2019. Avec ses 510.000 résidences secondaires, l'Occitanie est sur la première marche du podium des régions françaises.

Le mois d'août a battu son record en termes de réservations (17.156) dans l'hôtellerie de plein air d'Occitanie. Le secteur réalise globalement une bonne saison. De leurs côtés, les gîtes de France ont vu leur taux d'occupation dépasser les 90% cet été.

« Dès le lancement des réservations, les clients ont anticipé leurs vacances, indique Stéphanie Nedelec, directrice de SudFrance, la centrale de réservation Gîtes de France Aude, Hérault et Pyrénées-Orientales. Nous avions donc de bonnes perspectives assez tôt et cela s'est effectivement concrétisé par une fréquentation record chez Gîtes de France de début juillet jusqu'à fin août. »

Quant au marché du locatif, la fréquentation des plateformes a également augmenté significativement (+20%).

Le retour des touristes étrangers

Toujours majoritaire cet été (76% des nuitées touristiques), la clientèle française a encore évolué à la hausse (+6% par rapport à la saison 2020). Des résultats qui, selon Muriel Abadie et Vincent Garel, « viennent valider la stratégie de la politique de Carole Delga (présidente de la Région Occitanie, NDLR) de consolider et continuer à développer ce tourisme de proximité ».

Lancée pour stimuler la consommation de loisirs et d'activités de pleine nature, en particulier pour les habitants de la région, la carte Occ'Ygène a bénéficié à plus de 45.000 foyers, accordant les tarifs réduits de 330 prestataires partenaires.

Le retour progressif (+20%) de la clientèle étrangère est une autre bonne nouvelle pour l'économie touristique régionale, même si le volume de l'été 2019 n'a pas encore été atteint (-23%). Il s'agit principalement de ressortissants des pays limitrophes, notamment la Belgique, les Pays-Bas, l'Espagne et l'Allemagne.

Le CRTL a engagé plusieurs opérations de communication pour capter cette clientèle étrangère de proximité et travaille en partenariat avec Atout France sur le lancement de prochaines campagne paneuropéennes.

Le rebond du littoral

En pleine crise sanitaire Covid-19, l'été 2020 avait connu une affluence record en montagne et à la campagne. On se souvient de la Lozère qui avait enregistré la plus forte progression française.

« La croissance de ces destinations se poursuit à un rythme plus raisonnable, observe Vincent Garel. Cela montre que la clientèle a été fidélisée. »

En revanche, la surprise vient cette année du côté du littoral méditerranéen qui a sous doute bénéficié d'une météo plus favorable que dans le reste de la France. De nombreuses réservations se sont d'ailleurs faites à la dernière minute. La clientèle française a augmenté de 9% par rapport à 2020 (+ 6% VS 2019), et la clientèle étrangère de + 22%, même si elle reste encore inférieure de 19% à 2019.

Regain d'attractivité également du côté de la métropole de Montpellier (+12%) alors que la métropole toulousaine n'a toujours pas retrouvé son niveau de fréquentation 2019 malgré une légère embellie dans l'hôtellerie.

Accompagnements d'urgence

Si, en termes d'activité touristique, la saison 2021 a été meilleure qu'en 2019, certains secteurs ont du mal à sortir la tête de l'eau. C'est le cas du thermalisme, avec notamment la ville de Lourdes, fortement impactée, du tourisme d'affaires ou de l'événementiel.

« Lancé dès le printemps 2021 et doté d'une enveloppe de 3,5 millions d'euros, le plan de relance du tourisme en Occitanie, baptisé Programme Tremplin, a été l'un des plus ambitieux de toutes les régions françaises, veut rappeler Muriel Abadie. Plan Lourdes doté de 20 millions d'euros, plan de relance de 40 millions d'euros pour le secteur du thermalisme, aide de 10 millions d'euros aux stations de montagne, fonds tourisme de 111 millions d'euros ... La Région continue de se mobiliser pour accompagner les acteurs du tourisme en difficulté. Il faut maintenant se tourner vers l'avenir en développant un tourisme plus innovant, plus durable et plus responsable. Nous avons enclenché cette première réorientation et avons commencé à rencontrer les acteurs des différentes filières pour co-construire la nouvelle feuille de route. »

Troisième filière régionale, le tourisme génère 100.000 emplois et 15,9 milliards d'euros de consommation touristique.

Malgré ces bons chiffres estivaux, l'année 2021 (de janvier à août) reste encore en retrait (-13%) en termes de nuitées touristiques par rapport à 2019, notamment en raison du manque de fréquentation étrangère. La perspective d'une arrière-saison prometteuse rebattra-t-elle les cartes ?