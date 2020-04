VOGO en progression, mais touchée par le Covid-19

La sportech montpelliéraine VOGO, créatrice de solutions live & replay, audio et vidéo à destination des spectateurs et professionnels au sein des enceintes sportives, vient de publier ses résultats annuels 2019.

Au titre de l'exercice 2019, l'entreprise, cotée sur le marché Euronext Growth, enregistre un chiffre d'affaires de 1,8 M€ en hausse de 145 %, intégrant la contribution de l'activité VOKKERO sur deux mois. Soit une progression organique de son chiffre d'affaires de 76 % sur son périmètre historique (1,31 M€).

Une hausse portée par la « forte accélération de l'activité sur les championnats en 2019, illustrée par le déploiement de la solution à la Johan Cruyff Arena (Pays-Bas) et au sein de plusieurs clubs professionnels européens de football, rugby, hockey sur glace, etc. », mais aussi par l'international, où plus de 40 % des revenus sont générés (notamment la Coupe du Monde de Football U20 en Pologne et U17 au Brésil, le Grand Prix de Formule 1 à Singapour, ou la Finale de la Coupe Davis by Rakuten de Tennis en Espagne).

Sur le second semestre de l'exercice, VOGO a ainsi étendu son rayonnement sur le marché nord-américain par le biais de sa filiale VOGO North America basée à New-York et issue de l'acquisition VOKKERO, qui avait vu la nomination de Greg Millard en tant que Président en février dernier. Selon le communiqué de l'entreprise, « au cours de ces derniers mois, la solution vidéo VOGOSPORT a été mise en œuvre sur des matchs des principales ligues professionnelles et universitaires de sport ».

L'effectif total de VOGO s'établit à 47 collaborateurs à fin décembre 2019 (contre 18 à fin juin 2019), soit une hausse de 161 %, liée principalement à l'intégration des équipes VOKKERO (25 collaborateurs).

Impact chiffré prématuré

Mais l'entreprise annonce que, compte tenu des circonstances exceptionnelles provoquées par la crise sanitaire du Covid-19, elle reporte la présentation de son plan stratégique, initialement prévue le 31 mars.

Après un début d'année en forte croissance, VOGO affirme que l'impact du Covid-19 a été immédiat, avec le report de grands événements sportifs nationaux et internationaux, un ralentissement des prises de commandes et le ralentissement de la production lié à l'arrêt d'activité de certains sous-traitants.

« À la date de publication du présent communiqué de presse, il serait prématuré d'indiquer avec précision l'impact chiffré de la pandémie Covid-19 sur l'activité du Groupe, énonce le communiqué. VOGO reste extrêmement attentif à l'évolution de la situation et tiendra le marché informé de toute évolution notable sur son activité. »

Plan de marche R&D maintenu

Le groupe annonce avoir mis en œuvre des actions en vue de préserver une situation financière saine, et précise que « dans ce contexte et fort d'une trésorerie de 6,5 M€ au 31 décembre 2019, renforcée par l'obtention d'un financement de Bpifrance d'un montant de 1,796 M€, le plan de marche R&D est maintenu ».