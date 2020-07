Pourquoi WeSprint s’implante dans les Alpes

Le 2 juillet, l'accélérateur de start-ups WeSprint (accompagnement et prise de participations) annonce son déploiement dans les Alpes via son association avec l'acteur local de référence, Le Grow Spot, un accélérateur de croissance créé en 2018 par 8 entrepreneurs (mais sans prise de participation) accompagnant à ce jour 16 start-ups. Le Grow Spot devient ainsi WeSprint Alpes, opérant en Savoie (Chambéry) et en Haute-Savoie (Annecy) sur « un vivier entrepreneurial régional de 600 start-ups ».

Créée en 2016 à Montpellier, WeSprint compte aujourd'hui 25 mentors associés, et des points de présence à Paris, Toulouse, Marseille, Montpellier et Clermont-Ferrand (en...