La regtech montpelliéraine Netheos rachetée par l’Italien Namirial

Netheos, fondé en 2004 à Montpellier, est un fournisseur français de solutions de vérification d'identité à distance et de digitalisation des parcours d'entrée en relation. La regtech propose des solutions de contractualisation en ligne via une plate-forme intégrée de vérification d'identité, de contrôle de justificatifs client et de gestion de contrats automatisée. Netheos a principalement pour clients des acteurs de secteurs réglementés comme les services financiers, les fintechs, l'assurance et l'immobilier, auxquels elle propose un processus fiable et éprouvé qui minimise le risque de fraude et répond aux exigences de conformité. Sa solution SaaS "Trust and Sign" optimise et sécurise les parcours clients hautement réglementés proposés notamment par les banques et compagnies d'assurance en digital selfcare.

Le groupe italien Namirial, spécialiste européen de logiciels et services de confiance numérique et propriété du fonds d'investissement européen Ambienta (qui se dit « axé sur la durabilité environnementale »), annonce qu'il vient de racheter Netheos.

Créé en 2000 à Senigallia en Italie, Namirial accompagne ses clients dans leur transformation numérique en leur apportant des solutions de gestion des transactions numériques : solutions de contractualisation clients, d''automatisation des agréments, d'orchestration du flux de signatures électroniques, d'identification, d'authentification multi-facteurs, de signature électronique, d'enregistrement électronique des livraisons, d'archivage de longue durée et de facturation électronique. Namirial, qui emploie près de 500 salariés, est présent à travers 20 bureaux dans cinq pays et annonce plus d'un million de clients à travers le monde.

Rapprochement de portefeuilles

« L'arrivée de Netheos chez Namirial s'inscrit parfaitement dans le cadre de notre stratégie de plate-forme et de solutions de services de confiance numérique, déclare Massimiliano Pellegrini, directeur général de Namirial. Nos clients des secteurs réglementés, et des services financiers en particulier, ont exprimé leur souhait de voir nos solutions intégrer davantage de capacités d'identification et de prévention des fraudes. Cette acquisition nous apporte, en outre, un atout différenciant majeur par rapport aux autres fournisseurs de plates-formes de confiance numérique. »

Selon les deux entreprises, « la combinaison des technologies de Netheos et de Namirial permettra aux entreprises de mieux répondre à leur impératif global d'accélération numérique ».

Outre la mutualisation de technologies complémentaires, les clients et partenaires des deux sociétés bénéficieront d'une couverture géographique élargie, Netheos en Europe et Namirial en France et dans les pays francophones.

« Nous sommes heureux de rejoindre Namirial, une société présente notamment en Italie, en Allemagne et en Amérique du Sud, qui partage notre ambition et nos valeurs environnementales, sociales et de gouvernance, déclare Olivier Détour, fondateur et président de Netheos. Le rapprochement des portefeuilles de produits crée une excellente complémentarité pour répondre aux besoins du marché, tel que notre engagement commun à proposer des solutions en marque blanche. Cette acquisition constitue une excellente nouvelle pour les clients de Netheos : tout en bénéficiant de la continuité au niveau du management et des interlocuteurs commerciaux et techniques, nos clients et partenaires disposeront de capacités inégalées conjuguant les technologies à la pointe du secteur de nos deux sociétés... Aucune plateforme n'est amenée à remplacer l'autre. »

Un accélérateur

Le Montpelliérain précise que « Netheos, société de droit français demeure, tout comme son nom de marque... Je me suis réengagé financièrement et le management ne change pas pour les 30 salariés de Netheos. Nous allons continuer à recruter ».

Le fondateur de Netheos contextualise cette acquisition : « Sur le marché de la signature électronique et de la confiance numérique, il y a eu deux générations d'entreprises : une première, orientée grands comptes, banques, assurances dont Netheos fait partie, et une seconde plus récente adressant le marché des TPE et PME. Pour la 1e catégorie, c'est compliqué car il y a toujours, dans les autres pays, des acteurs locaux qui travaillent déjà avec banques et tous les grands comptes... Nous avons commencé notre développement européen, notamment en ouvrant un bureau à Barcelone mais ça aurait pris beaucoup de temps. Namirial est un accélérateur car sont déjà présents dans beaucoup de pays d'Europe ».

Jusqu'à présent, Namirial avait ouvert des bureaux dans les pays où elle souhaitait s'implanter.