Pourquoi ITK, qui lève 10 millions d'euros, fait entrer EDF à son capital

Le groupe montpelliérain ITK vient d'annoncer officiellement la signature d'un tour de table stratégique auprès du groupe EDF, par l'intermédiaire d'EDF Pulse Holding, et de Starquest Capital, son actionnaire historique. Avec cette levée de fonds de 10 millions d'euros, l'agtech héraultaise, qui conçoit et développe des solutions de modélisation agronomique et d'intelligence artificielle, entend accélérer son développement international.

« Grâce à ce nouveau tour de table, le groupe ITK peut accélérer son développement commercial et innover dans les services de décarbonation ainsi que dans la prévention des risques agroclimatiques, déclare Aline Bsaibes, directrice générale du groupe. Nous avons besoin de nous adosser à un grand groupe engagé comme EDF pour passer à l'échelle. »

Améliorer la résilience du monde agricole

Spécialiste de l'agri-intelligence pour une agriculture durable, l'agtech développe, depuis sa création en 2003, des services et solutions d'analyse de données agricoles pour la chaîne de valeur agroalimentaire. Et veut renforcer son offre dans la décarbonation de la filière agricole. Une approche qui intéresse au plus haut point le groupe EDF, engagé à atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050.

« La raison d'être du groupe EDF est d'accompagner les clients à décarboner leurs usages, rappelle Vincent Renouard, chargé de mission à la délégation régionale EDF Occitanie. Premier secteur économique de la région Occitanie, l'agriculture est une filière qui produit énormément de CO2. Travailler avec un partenaire comme ITK, qui a une expertise complète de l'agritech, va nous permettre de trouver des solutions pour adapter et améliorer la résilience du monde agricole face au changement climatique. Depuis sa création, EDF Pulse venture a investi 270 millions d'euros dans une vingtaine de startups mais c'est la première fois que le groupe investit dans une structure du monde agricole. »

Le groupe EDF a ainsi contractualisé avec ITK et la chambre d'agriculture de l'Hérault pour lancer une sorte de diagnostic dynamique de la filière viticole de l'Hérault qui permettra de remonter chaque étape de la chaîne de valeur afin d'évaluer ce qui génère du carbone : « Ce projet d'étude a un double objectif : permettre de garder une production qualitative et stocker du carbone en pilotant l'enherbement et la fertilisation de la vigne, explique la DG d'ITK. Nous visons à terme toutes les cultures en Europe et aux Etats-Unis. Le fait de s'adresser à EDF permet d'impacter à grande échelle ».

« A partir de ce diagnostic réalisé en partenariat avec des experts et des professionnels, nous allons être amenés à rentrer dans une logique de co-réflexion et de co-construction de solutions », ajoute Vincent Renouard.

S'attaquer aux émissions de méthane des vaches

ITK est reconnue pour ses compétences analytiques et prédictives dans les cultures mais aussi dans l'élevage (suivi du comportement de plus de 300.000 vaches laitières en France et en Europe).

La décarbonation visant autant la production végétale qu'animale, l'agtech héraultaise travaille sur un second projet, en association avec son partenaire de contrôle laitier Seenrgi : le monitoring d'émissions de méthane des vaches, responsable d'une grande partie des émissions de gaz à effets de serre.

« L'objectif est de monter un projet carbone directement lié à des préconisations de diminution d'émissions de méthane par les vaches laitières en pilotant leur alimentation, résume Aline Bsaibes. Nous allons commencer en France et aux Etats-Unis. »

La levée de fonds va aussi lui permettre d'ajouter des services supplémentaires à son offre, comme par exemple l'alerte vêlage sur les vaches connectées.

Prévention des pertes végétales et animales

En 2021, ITK s'est diversifiée en lançant de nouveaux produits assurantiels, comme le « heat stress protect » qui permet de compenser les pertes de lait en cas de canicule. Le groupe veut aujourd'hui accélérer dans les services d'aide à la prévention des pertes végétales et animales liées au changement climatique.

« Depuis le 1er décembre, la réforme de l'assurance climatique est entrée en vigueur, explique Aline Bsaibes. Elle vise à offrir une couverture des agriculteurs par l'État et les assureurs. Or ces derniers n'ont pas suffisamment d'experts pour estimer la perte de rendement due à l'aléa climatique, et la différencier de l'aléa moral. Cette distinction peut se simuler par des modèles comme les nôtres. Nous sommes en phase de montage avec des assureurs en France mais aussi à l'international ».

Implanté à Montpellier, Rennes et San Francisco, ITK, qui emploie une centaine de collaborateurs, a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros. Prêt à passer en phase d'accélération sur son développement international, le groupe recrute une dizaine de commerciaux et entend doubler son chiffre d'affaires d'ici trois ans.