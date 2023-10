Matchers veut faciliter la formation dans les TPE-PME

L'image du dirigeant de TPE ou PME le nez dans le guidon, à gérer urgence après urgence sans jamais prendre le temps du recul ou de la formation est souvent celle appliquée pour cette catégorie d'entreprises. Aux démarches complexes et chronophages que requiert la formation des salariés, ces PME ne connaissent pas non plus toujours leurs droits. C'est sur ce constat qu'ont fait Jean-Marie Dupré et Stéphane Silvi, pour créer Matchers en 2019, à Montpellier. La startup vient de lever 2 millions d'euros pour booster le déploiement de sa solution.

« Plus de 70% des TPE-PME ne se forment jamais par manque de temps et parce qu'elles ne trouvent pas d'offre de formation adaptée sur les fonctions support comme le marketing, le commercial, les RH, le management ou la communication, observe Jean-Marie Dupré, qui a été DRH pendant une quinzaine d'années avant de créer Matchers. En général, les formations qu'elles trouvent sur le marché sont théoriques, collectives et en présentiel, plutôt interentreprises... En général, elles n'ont pas non plus ni le réseau, ni la surface financière pour se former, et les démarches sont tellement complexes et chronophages qu'elles finissent par renoncer, alors qu'elles ont cotisé pour obtenir des financements de formation ! C'est pour ces raisons que Matchers propose une approche innovante et très concrète de la formation, en ciblant les entreprises qui emploient moins de 50 salariés et n'ont pas de RH en interne. »

Réservoirs de compétences

« Nous avons voulu développer des solutions qui répondent à leurs besoins en levant les freins : sourcer les financements et les activer pour elles, et trouver les meilleures expertises pour leur proposer un parcours de formation sur-mesure, détaille Jean-Marie Dupré. Pour ça, nous avons plateformisé une communauté de 650 experts qui travaillent dans des entreprises et qui font de la formation en parallèle. Car c'est l'autre constat que nous avons fait : il existe des réservoirs de compétences inexploitées dans les entreprises, des experts dans leur domaine qui ont envie de transmettre. Nous avons aujourd'hui rassemblé une communauté de 650 experts partout en France... Matchers est un organisme de formation certifié Qualiopi depuis 2021, et toutes nos formations sont éligibles aux financements. Nous proposons du sur-mesure : le client fait et apprend en travaillant directement sur ses propres projets d'entreprise. Et 80% des formations sont en distanciel, ce qui permet de les séquencer en modules de courte durée, deux heures par semaine par exemple, de façon à être facilement absorbable pour les petites entreprises. »

Selon le modèle économique établi par Matchers, la startup garantit le financement auprès du client auprès des organisme financeurs (avec un éventuel reste à charge) et le partage de la richesse, le coût de la formation payée par l'organisme financeur, se répartit à part égale entre l'expert et Matchers.

Booster l'équipe commerciale

Matchers affirme avoir accompagné 300 entreprises pour former leurs équipes, parmi lesquelles « 75% n'avaient jamais mis en place de formations auparavant ». La startup, incubée au Village by CA de Montpellier et aujourd'hui au sein de l'incubateur Via Innova à Lunel (Hérault), emploie 23 salariés. Après un chiffre d'affaires de 600.000 euros en 2022, Matchers vise le million d'euros en 2023.

L'entreprise vient de boucler sa première levée de fonds, soit 1 million d'euros en equity auprès d'IRDI Capital Investissement et 1 million d'euros en dette bancaire auprès de la Banque Populaire du Sud et de la Caisse d'Epargne. Objectif : « Développer notre produit, notamment sur l'automatisation de l'obtention des financements, le parcours du client et de l'expert. Et en parallèle, pour booster le développement commercial, nous structurons l'équipe commerciale. Nos effectifs devraient monter à une trentaine d'ici fin 2024. Actuellement, nous recrutons un business développeur et un développeur informatique ».