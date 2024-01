Levées de fonds en Occitanie : « 2023 a fait une sorte de reseat, avec un retour à des fondamentaux »

En 2023, l'écosystème des entreprises innovantes a résisté face à la contraction des conditions de financement mais marque le pas... Au niveau national, le bilan 2023 des levées de fonds, établi par In Extenso Innovation Croissance, fait état de 9 milliards d'euros levés, soit une baisse de 34% par rapport à l'année record 2022 (13,6 milliards d'euros) mais un chiffre près de deux fois supérieur au niveau enregistré avant la pandémie (5 milliards d'euros). La France demeure ainsi le second pays européen ayant levé le plus de fonds en 2023, après la Grande-Bretagne et devant l'Allemagne.

« On peut parler d'une année en contraction mais moins qu'attendu, avec une bonne résilience des investissements, analyse Rodolphe Lilamand, directeur d'In Extenso Innovation Croissance. On peut également noter la présence éclipsée des investisseurs late stage avec une baisse d'activité sur ce segment, notamment sur les gros tours de table... »

Les investisseurs en France se sont en effet réorientés vers les startups en phase d'amorçage (+ 35% d'opérations), avec un recul de 50% des levées d'un montant supérieur à 50 millions d'euros, les méga-levées ayant presque disparu du paysage (seulement 13 tours de table d'un montant supérieur ou égal à 100 millions d'euros en 2023, contre 28 en 2022).

Bonne tenue en amorçage

Au total, 47 opérations de levées de fonds ont été conduites en Occitanie en 2023, pour un total levé de 321 millions d'euros et un ticket moyen de 7,7 millions d'euros. L'Occitanie se place ainsi en 4e place des régions les plus dynamiques en termes de montants levés, derrière l'Ile-de-France (5,3 milliards d'euros), Auvergne-Rhône-Alpes (2 milliards d'euros, boostée notamment par la méga-levée de 850 millions d'euros de Verkor), et PACA (375 millions d'euros), et en 5e position en nombre de deals. La région connaît une baisse par rapport à 2022 sur tous les critères : -16% en nombre d'opérations et -18% sur les montants levés, une chute directement corrélée à la baisse du ticket moyen de -5%.

« En Occitanie, on observe des comportements similaires au national, mais la région démontre sa résilience par rapport à une contraction des levées sur le plan national si on regarde, par exemple, les opérations en amorçage dont le nombre augmente de +40% par rapport à 2022, analyse Rodolphe Lilamand. Elle reste dynamique sur les tickets plus petits, et conserve une attractivité sur les mêmes typologies de dossiers qu'au niveau national : les investisseurs se sont montrés plus sélectifs et sont allés sur les secteurs des cleantech, de l'IA et des deeptech. Après une petite exubérance sur le SAAS et les marketplaces - où des sociétés cotées dans le SaaS, valorisées à plus de 20 ou 25 fois le revenu récurrent annuel dans les années 2021 et 2022, sont tombées à 5 ou 6 fois le revenu récurrent annuel -, je dirais que 2023 a fait une sorte de reseat, avec un retour à des fondamentaux. »

Détrônées par les greentech et cleantech

En effet, et c'est un autre virage pris en 2023, les startups du logiciel et des services internet, dont les fonds de capital-risque ont été friands pendant dix ans, ont été détrônées par celles de la greentech et de la cleantech, surfant sur les enjeux autour de l'environnement et de la transition énergétique et climatique.

En Occitanie, l'année 2023 aura ainsi vu la startup toulousaine Ascendance Flight Technologies (système de propulsion hybride en faveur de la décarbonation du transport aérien) lever 21 millions d'euros et la biotech toulousaine Pili (décarbonation de l'industrie du textile) 14,5 millions d'euros en mars, FHE Group à Perpignan (solutions dédiées au confort thermique, énergétique et photovoltaïque pour le logement) 15 millions d'euros en septembre, ou le producteur montpelliérain d'énergie renouvelables Eléments 50 millions d'euros en décembre (la plus importante de l'année en Occitanie). Le baromètre In Extenso Innovation croissance ne comptabilise pas la levée de fonds d'Amarenco, 300 millions d'euros en mars 2023, producteur indépendant d'électricité photovoltaïque basé à Cork, en Irlande, et qui a installé son principal siège opérationnel à Lagrave dans le Tarn.

Sur le podium occitan des secteurs, derrière l'énergie (107 millions d'euros levés), se trouvent la santé (68 millions d'euros levés) et les transports (53 millions d'euros levés). Ainsi, parmi les autres principales levées en Occitanie, on se souvient d'Antabio (santé) pour 25 millions d'euros, Eyelights (pare-brise à réalité augmentée) pour 20 millions d'euros, Medipix (santé) pour 16 millions d'euros, Aviwel (croissance des animaux d'élevage) pour 4.5 millions d'euros, Reev (santé) pour 1.5 million d'euros, ou Drone Geofencing (logiciel de gestion des flottes de drones) pour 1,4 millions d'euros.

Renforcement des business angels

Alors qu'en 2020, la majorité des levées de fonds étaient réalisées par des startups entre 3 et 5 ans, en 2023, ce sont les startups de plus de 8 ans qui dominent.

Sans surprise, l'intelligence artificielle est un sujet montant : « C'est une thématique qui va se retrouver sur des projets d'infrastructures, de modèles de langage, mais en Occitanie, on est davantage sur les domaines applicatifs, on la voit transparaitre dans les couches logicielles, notamment dans la e-santé », fait observer Rodolphe Lilamand. Et sans surprise également, les levées de fonds ont été principalement tirées par l'Hérault (123 millions d'euros) et la Haute-Garonne (147 millions d'euros).

Dans ses projections 2024, Rodolphe Lilamand évoque des voyants au vert sur l'amorçage avec « de bonnes nouvelles en perspectives, du fait du renforcement des moyens déployés par les business angels en région, notamment Capitole Angels qui réalise une nouvelle souscription avec des engagements importants, ou Aerospace Angels qui prend son envol, dans un contexte de loi de finances 2024 favorable au financement des deeptech ».

