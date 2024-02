Dans "Qui veut être mon associé ? ", Lineup Ocean défend la résilience du littoral avec des digues écologiques bio-inspirées

Le Montpelliérain Robin Alauze sera dans l'émission « Qui veut être mon associé » sur M6 ce soir, mercredi 7 février. Pour mémoire, la chaîne de télévision propose à des entrepreneurs de pitcher leur projet devant des investisseurs* pour les convaincre de s'engager à leurs côtés.

Ingénieur en océanographie physique littorale et en écologie marine, formé à l'Université de Montpellier, Robin Alauze a transformé son projet de fin d'études en entreprise : « J'ai vu les plages de mon enfance se dégrader et j'avais envie de développer des solutions pour la résilience du littoral. J'ai suivi le parcours PEPITE des étudiants entrepreneurs. Mes études se sont terminées en 2019 et j'ai continué de maturé le projet pendant la crise sanitaire ».

Le projet, c'est Lineup Ocean. Pré-incubée au BIC de Montpellier en 2021, la startup a été créée 2022, immédiatement sous le statut de société à mission. Aujourd'hui, Lineup Ocean est installée à la nouvelle Halle de l'Innovation, dans le quartier Cambacérès de Montpellier.

Lire aussiGestion du trait de côte : comment Montpellier est devenue une Métropole littorale

Biomimétisme

Le projet de Lineup Océan : concevoir des digues écologiques pour accompagner les collectivités du littoral et leurs populations dans une démarche d'adaptation au dérèglement climatique et de résilience côtière. Si des solutions de protection côtière existent déjà, notamment des digues, des brise-lames et autres enrochements, Lineup Ocean propose une autre approche, « basée sur quatre piliers d'innovation », indique Robin Alauze : « le biomimétisme, une écoception très poussée, l'optimisation des solutions et l'utilisation multi-activités de nos digues ».

« Nous sommes quatre ingénieurs aux compétences complémentaires : océanographe, biologiste marin, gestionnaire du littoral et aménagement du trait de côte, souligne le jeune dirigeant. Notre force, c'est notre expertise en océanographie, couplée au génie civil, à l'aménagement du littoral et au suivi environnemental. Nous proposons une nouvelle génération de récifs et de digues artificielles écologiques adaptés à leur environnement et que nous concevons en nous inspirant des milieux marins : les mangroves, les herbiers marins, les fonds rocheux, les récif coralliens, etc. »

Les solutions bio-inspirés de l'architecture complexe d'écosystèmes naturels sont perméables et réversibles, réalisées avec des matériaux biosourcés, « par exemple des coquilles d'huîtres recyclées, mais ça peut aussi être du bois, de la céramique, des fibres biosourcées ». Ce qui permet aux modules d'être « colonisés en quelques semaines à quelques mois par les premiers maillons de la chaîne trophique sous-marine ».

Lire aussiElus du littoral : comment vivre avec la mer et non contre la mer...

Des activités touristiques écoresponsables

Leurs formes hybrides, brevetées, permettent de diminuer l'énergie de la houle à partir d'un niveau de tempête défini comme destructeur pour les plages et les écosystèmes marins. Elles sont constituées de différentes mailles et cavités à même d'accueillir la vie marine et de réhabiliter certaines fonctions écologiques détériorées (habitats à poissons, nourriceries ou nurseries...). Mais au-delà de la protection du trait de côte et de la restauration des écosystèmes marins, ces ouvrages ont aussi vocation à permettre le développement d'activités touristiques écoresponsables comme de la plongée, du snorkeling, du surf, du paddle, etc.

« Nos cibles sont d'abord les collectivités, mais aussi tous les acteurs qui font de l'aménagement côtier, comme les prudhommies de pêcheurs, les constructeurs ou les exploitants de parcs éoliens offshore pour restaurer des fonctions écologiques autour des éoliennes, indique Robin Alauze. Les besoins de restauration écologiques ou de compensation écologique sont liés à des nécessités réglementaires. Nous sommes fournisseur de solutions ! Actuellement, nous avons plusieurs projets en cours sur la façade Occitanie de la Méditerranée principalement, mais aussi dans le nord de la France. Nous avons déjà réalisé un peu de chiffre d'affaires et nous visions une belle phase d'accélération pour 2024. »

Lire aussiSe loger sur le littoral, un défi sur lequel les élus tâtonnent

« Un exercice très challengeant »

Le jeune entrepreneur raconte être arrivé un peu « par la force des choses » jusqu'à l'émission « Qui veut être mon associé ? ».

« Ce n'était initialement pas dans mes plans, mais finalement, j'ai proposé le projet et comme on est sur un sujet porteur, Lineup Ocean a été retenue, répond-il à quelques jours de la diffusion de l'émission. Ça a été une préparation intense... L'exercice est intéressant et très challengeant et nous pousse à répondre aux questions clés des investisseurs, avec un gros travail de vulgarisation. On s'adresse à des investisseurs de renom avec beaucoup d'expérience, et comme je suis passionné par la transversalité, je venais chercher une sorte de recul sur le positionnement de l'entreprise. »

Le jeune dirigeant a-t-il réussi à séduire les investisseurs ? Réponse dans quelques heures.

Lire aussiLes villes littorales menacées par l'érosion : qui va payer cette facture colossale ?

* Les investisseurs : Tony Parker (Infinity Nine Group), Anthony Bourbon (Feed), Kelly Massol (Les Secrets de Loly), Stéphanie Delestre (QAPA), Jean-Pierre Nadir (Fairmoove), Marc Simoncini (Angell), Éric Larchevêque (Ledger).