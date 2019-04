MedinCell agrandit ses laboratoires et recrute 20 personnes

Le laboratoire pharmaceutique héraultais Medincell, qui développe des produits injectables à action prolongée dans différentes aires thérapeutiques associant à sa technologie BEPO® des principes actifs présents dans des médicaments déjà commercialisés, prévoit d'agrandir son laboratoire installé à Jacou en périphérie nord-est de Montpellier.

Les 1500 m2 actuellement occupés par l'entreprise seront entièrement transformés en laboratoires d'ici 18 mois, tandis que les bureaux actuels de Medincell seront transférés dans un nouveau bâtiment voisin d'une surface de 1800 m2.

"Nous avons de plus en plus de produits en développement. Cet agrandissement répond à une exigence en termes de standard de qualité et de confort pour nos équipes", explique David Heuzé, le directeur de la communication de Medincell.