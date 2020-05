Vaccin et traitement anti-Covid : la SATT AxLR en première ligne

Dans le monde entier, des équipes de chercheurs, des laboratoires pharmaceutiques et des entreprises de la santé sont lancés dans la course au traitement et au vaccin contre le Covid-19. A Montpellier, la SATT (société d'accélération du transfert de technologies) AxLR s'est fortement mobilisée et engagée sur ces sujets.

« Montpellier est une place forte nationale et internationale dans le domaine de la mise au point de molécules innovantes, avec 7 000 chercheurs, souligne Philippe Nérin, le président de la SATT. Nous sommes sur tous les fronts : les molécules candidates, le repositionnement de molécules déjà autorisées pour d'autres indications thérapeutiques, le diagnostic, les tests de dépistage par biologie moléculaire (avec SeqOne, NDLR) et le tracing numérique (avec Bulane et ELA Innovation, NDLR)... Le virus peut revenir, on a pris un avertissement ! La grande difficulté, c'est que le Covid-19 est un virus inconnu. C'est pour ça que la SATT AxLR s'est investie car on apprend toujours dans des situations de ce type. »

Des équipes de recherche en infectiologie ou génétique humaine

Parmi les molécules candidates à un médicament qui guérirait le Coronavirus, plusieurs molécules lead sont identifiées et font l'objet d'essais de toxicité, de tests pharmacocinétiques (étudiant le devenir de la substance active contenue dans un médicament après son administration dans l'organisme) et autres phases imposées par les lourds processus menant un produit jusque sur le marché.

A Montpellier, quatre équipes de recherche de l'Institut de recherche en infectiologie de Montpellier (IRIM) ayant chacune identifié des familles de composés innovants à large spectre antiviral se sont associées pour mutualiser leurs ressources. Dans le cadre du projet soutenu par la SATT AxLR, ces équipes ont mis en place les systèmes cellulaires permettant de tester leurs molécules sur différentes souches pathogènes de Coronavirus et notamment la souche SARS-CoV-2, responsable de la pandémie actuelle de CoviD-19.

« Des résultats prometteurs ont déjà été obtenus sur les différentes familles de molécules, assure Philippe Nérin, qui tait pour des raisons évidentes le nom des molécules. On teste aujourd'hui ces composés in vitro sur le virus cultivé à Montpellier au sein de l'IRIM pour voir quels effets cela induit sur la réplication virale. »

Toujours à Montpellier, une équipe intégrée à...