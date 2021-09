L’AOC Languedoc ré-éduque au goût et à l’odorat des patients après chimiothérapie

C'est une étude clinique inédite qui va démarrer en octobre au Mas de Saporta à Lattes. Le syndicat de l'AOC Languedoc va participer à la ré-éducation du goût et de l'odorat de patients atteints de myélome multiple (maladie de la moelle osseuse) ou de lymphome après traitement par chimiothérapie.

« La plupart des chimiothérapies ont une toxicité sur les muqueuses, indique le professeur Guillaume Cartron, chef du service d'hématologie clinique au CHU de Montpellier et un des porteurs du projet. Il en résulte des troubles de l'olfaction et du goût. Ces deux fonctions sensorielles sont pourtant très importantes. Pour la vue et l'ouï, on sait appareiller. Pour le goût et l'odorat, nous sommes plus démunis. »