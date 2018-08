Moonify marie crypto-monnaie et jeux vidéo

Créée en mars 2018, la start-up montpelliéraine Moonify est présente à Cologne (Allemagne), sur le salon professionnel Gamescom qui se déroule du 22 au 25 août, pour le lancement officiel de sa plate-forme de "minage" (processus de sécurisation de blockchain exigeant un volume de calcul intensif). Baptisée Loot.game, celle-ci permet de mobiliser et agréger la puissance des ordinateurs d'utilisateurs de jeux vidéo, de sites web ou d'applications.

La solution de Moonify permet aux éditeurs de ces produits de les monnétiser sans recourir à la publicité. Surtout, elle intervient dans un contexte où les besoins en puissance de calcul explosent, en s'affichant comme une alternative aux data centers.

"La puissance de calcul des processeurs est l'or du XXIe siècle, assure Jean Offman-Oulhiou, fondateur de Moonify. L'industrie a de plus en plus de besoins, qui ne sont pas tous couverts car les "fermes de calcul" ou les data centers ne sont qu'une partie de la solution. L'ordinateur de n'importe qui peut être mis à profit. Notre technologie permet de décentraliser la puissance de calcul auprès d'un grand nombre d'utilisateurs, et de la proposer à un prix plus intéressant qu'un data center. Par exemple, un studio de cinéma qui a besoin de puissance de calcul pour les effets spéciaux de son prochain film pouvait louer les processeurs d'un fournisseur pour les réaliser ; or, nous pouvons désormais nous présenter comme une alternative."