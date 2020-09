Objets connectés : pourquoi IoTerop s’associe avec Atos

La solution de IoTerop et Atos sécurise les objets connectés en environnements contraints. (Crédits : IoTerop)

Fournisseur de solutions pour la sécurité et la gestion des objets connectés, la start-up montpelliéraine IoTerop s’allie avec Atos, leader international de la transformation digitale, pour renforcer la sécurité et l’efficacité énergétique des appareils IoT en environnements contraints. Explications sur ce partenariat technique et commercial.