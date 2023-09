Avec l'acquisition de Sequoiasoft, Septeo se positionne sur le marché de l'hospitalité

Éditeur de solutions logicielles à destination des professionnels, notamment dans les domaines du droit (notaires, avocats, juristes, huissiers de justice), de l'immobilier ou de l'entreprise (RH, experts-comptables), le groupe Septeo, installé à Lattes près de Montpellier, annonce le 12 septembre le rachat de l'intégralité des actifs du groupe Sequoiasoft, basé à Sophia-Antipolis (Alpes-Maritimes), comprenant Sequoiasoft France, Sequoiasoft Espagne, ainsi que la holding Neo Hospitality.

L'opération s'inscrit dans une stratégie du groupe axée sur une politique d'acquisitions intensive. En 2022, Septeo est ainsi entré sur de nouveaux marchés comme celui des experts comptables et de la facturation électronique avec le rachat d'Ingeneo ou de la RH avec Foederis. Il a aussi renforcé son expertise sur les marchés des logiciels de l'immobilier avec l'acquisition de DP logiciels ou des commissaires de justice avec Softouest et Intelligent Software, et développé sa présence à l'international avec l'acquisition de Flexsoft et Dataconsult en Belgique. En 2023, le groupe a déjà acquis Listo Paie & Primobox (RH), Adwin (avocats), Priams (commissaires de justice) et Consortium Immobilier.

En 2021, Septeo avait racheté une autre pépite sophipolitaine, Kinaxia, 150 salariés, spécialisée dans l'expertise immobilière. Avec Sequoiasoft, l'opérateur du software signe sa plus grosse acquisition (montant de la transaction non communiqué) et met un pied sur le marché de l'hospitalité.

Un secteur touristique qui a le vent en poupe

Sequoiasoft, née en 2010 et présidée par Patrice Guyot, se présente comme un acteur historique de ce marché. Ses solutions logicielles couvrent l'ensemble du parcours client, depuis la réservation en ligne jusqu'au check-out pour la gestion de l'hébergement, de la restauration et du bien-être (hôtellerie, restaurants, résidences et villages vacances, campings et centre de wellness). Le groupe annonce un chiffre d'affaires de 35 millions d'euros en 2022 et plus de 7.000 clients utilisant ses solutions. Il emploie 400 collaborateurs en France et en Espagne, et dispose déjà d'une implantation près de Montpellier : en décembre 2020, Sequoiasoft avait en effet investi 8 millions d'euros pour transférer sa business-unit spécialisée dans les campings et les tours-opérateurs d'Aigues-Mortes (Gard) à Mauguio, près de Montpellier. L'opération avait concerné quelque 110 personnes.

Un rapprochement - « car il n'est pas question de fusion », précise Freddy Pintus - qui coïncide précisément avec la volonté de Sequoiasoft de changer de taille. Une évolution quasi obligatoire, commandée par le marché lui-même, précise Freddy Pintus, l'un de deux directeurs généraux de la PME : « Nous dressons un triple constat, celui d'un secteur touristique qui a le vent en poupe, qui se développe très fort depuis une cinquantaine d'années, même avec l'épisode Covid, d'un marché de l'hôtellerie qui se digitalise et d'une volonté de nos clients de les accompagner sur leur transformation ».

Ce qui signifie avoir des partenaires solides pour être en capacité de tenir une stratégie sur le long terme. Car le logiciel, « ce n'est pas pour un ou deux ans, c'est un investissement pour dix, quinze ans », souligne Freddy Pintus.

« Le marché de l'hospitalité se porte bien, en particulier dans l'hôtellerie de plein air, et nos ambitions sont de faire de Sequoiasoft un leader européen de ce marché, confirme Hugues Galambrun, fondateur et P-dg de Septeo. Les Américains sont très offensifs sur ce marché, avec des plateformes qui cherchent à capter des commissions sur les réservations. Nous prévoyons d'investir 35 millions d'euros en R&D pour faire face à cette concurrence. »

Se renforcer sur la chaîne de valeur

La question de la taille critique a toujours taraudé Sequoiasoft qui s'est nourrie de nombreuses croissances externes, dont la branche CHR de Cegid il y a dix ans, et plus récemment de E-axess, spécialisée en management prédictif et de Qualitelisk, éditeur de solutions digitales pour la relation client. Deux acquisitions « qui sont des éléments de la chaîne de valeur autour de la data » et qui s'ajoutent à celles réalisées en Espagne dernièrement. L'objectif est défini : doubler de taille.

Sequoiasoft attise les regards, assez fortement « depuis un an » : « Nous avons, par exemple, reçu des marques d'intérêt de la part de fonds américains », révèle Freddy Pintus. Mais c'est avec Septeo, avec qui les premières discussions s'entament au printemps, que l'union se fait. Parce que finalement les discours sont identiques.

« Septeo connaît le monde du logiciel, c'est un acteur français, on parle le même langage au quotidien, et surtout Septeo n'était pas présent sur nos marchés », souligne Freddy Pintus.

Une complémentarité qui signifie également pas de destruction d'emplois.

Le groupe Septeo, propriété de ses fondateurs et du fonds britannique Hg Capital (actionnaire majoritaire depuis novembre 2020), emploie aujourd'hui 2.800 salariés (en comptant désormais les effectifs de Sequoiasoft). En 2023, son chiffre d'affaires devrait se monter à 355 millions d'euros (après 310 millions d'euros en 2022). Le groupe est présent en France, Belgique, Suisse, Tunisie et Amérique du Nord. L'arrivée de Sequoisasoft lui ouvre de nouvelles portes.

« La croissance de Septeo passe par la diversification de nos activités sur de nouvelles verticales et par le développement international, et l'acquisition de Sequoiasoft nous ouvre le marché de l'hospitalité tout en développant notre présence en Espagne, se félicite Hugues Galambrun. Sequoiasoft sera un tremplin pour implanter les autres marques de Septeo en Espagne. »

L'IA, levier pour aller plus vite

Sequoiasoft continue de dérouler sa stratégie. Et ne compte pas stopper les acquisitions.

« La chaîne de valeur pour l'hospitality a évolué ces dernières années. Nous pouvons être intéressés par le rachat de logiciels qui gèrent des activités que nous n'avons pas en portefeuille », précise Freddy Pintus.

D'autant que la digitalisation représente aussi une part non négligeable du business modèle : « Nous gérons plus de 3 milliards d'euros par an d'activités liées au e-commerce, ce qui est plus que Mano Mano ou Laredoute.fr ».

Des opérations de croissance externe devraient également se poursuivre à l'international, en Espagne, en Italie, au Pays-Bas ou en Allemagne. Cependant, pas encore en dehors des frontières de l'Europe : « nous voulons être bons sur le marché domestique avant de tenter l'aventure plus loin », comme les Etats-Unis, indique Freddy Pintus.

Sequoiasoft annonce aussi son intention d'investir le champ de l'intelligence artificielle, qui peut permettre de développer des applications plus vite, générer de la documentation, décider d'un prix juste pour un hébergement à des dates définies, l'intelligence artificielle générative pouvant répondre à des avis sur internet.

« Tout le monde s'agite aujourd'hui autour de l'intelligence artificielle mais ça fait un moment que nous travaillons dessus chez Septeo, affirme Hugues Galambrun. Nous avons créé un laboratoire de l'IA dédié, et nous avons développé plusieurs solutions dotées d'intelligence artificielle, notamment chez les notaires pour la collecte de datas ou la gestion des contrats, ou encore chez les avocats. Dans l'hospitalité, l'intelligence artificielle pourrait se traduire, par exemple, par la possibilité de faire des propositions à des clients en fonction de leurs précédentes réservations. »

Freddy Pintus indique être « en train de réfléchir aux cas d'usages ».

