Septeo rachète SoftOuest et renforce son expertise logicielle à destination des huissiers de justice

La croissance externe est une stratégie forte du groupe Septeo. Sa dernière opération avait été effectuée en juin 2021, avec le rachat de la pépite sophipolitaine Kinaxia (150 salariés), spécialisée dans l'expertise immobilière et qui venait compléter le pôle technologique immobilier du groupe.

Le 10 janvier, il annonce le rachat de l'entreprise française SoftOuest, spécialiste du logiciel pour les huissiers de justice.

Propriété du fonds britannique Hg Capital depuis fin 2020, Septeo regroupe déjà une vingtaine de sociétés spécialisées dans l'édition de solutions logicielles et de services informatiques à destination des professionnels du droit (notaires, avocats, juristes), de l'immobilier et des entreprises. Septeo annonce 130.000 utilisateurs de ses logiciels en France et dans le monde, pour un chiffre d'affaires 2021 de 230 millions d'euros.

30% des études d'huissiers de justice

SoftOuest a été créé en 1977 et emploie 45 collaborateurs à Nantes (44) et Rive-de-Gier (42). Spécialisée dans l'édition de logiciel à destination des huissiers de justice, Softouest commercialise un ensemble de services utiles aux études et annonce équiper aujourd'hui près de 30% des études d'huissiers de justice en France. Les modules qu'elle propose permettent la dématérialisation du service immatriculation des véhicules, du fichier national des comptes bancaires, de la saisie à tiers. Elle a également développé des outils d'efficacité en recouvrement (hébergement de CB en ligne avec intégration des écritures, échange facilité des actes et données entre études).

« L'arrivée de SoftOuest dans notre écosystème permet à Septeo de compléter ses compétences et outils à destination des professionnels du droit, déclare Hugues Galambrun, P-dg de Septeo. Éditeur de logiciels métiers, il est logique pour notre groupe d'investir désormais le marché des huissiers de justice pour consolider notre offre et créer des synergies technologiques entre nos différentes marques auprès des professionnels du droit. »

500 recrutements en 2022

Cyril Picard, directeur général de SoftOuest, souligne quant à lui que « notre entrée au sein du groupe Septeo est un véritable atout pour notre offre, nos équipes et nos clients. Nous allons pouvoir bénéficier de l'expertise métiers du groupe et de sa force d'action en termes d'innovation dans le développement de solutions logicielles pour les métiers du droit ».

En intégrant les équipes de SoftOuest, Septeo (également présent en Île-de-France, à Toulouse, Amiens, Lyon et Bordeaux) annonce employer désormais quelque 2.200 salariés (dont environ 750 sur son siège social héraultais) et prévoit de recruter plus de 500 nouveaux salariés en 2022.