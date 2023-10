L’agritech ITK rachetée par le groupe coopératif Innoval

C'est l'une des entreprises du numérique les plus en vue de l'écosystème de l'innovation montpelliérain : ITK (80 salariés), fondée en 2003 par Eric Jallas, docteur et chercheur en agronomie au CIRAD, et spécialisée dans les solutions de modélisation agronomique et d'intelligence artificielle, change de main. Le 31 octobre, le groupe coopératif breton Innoval, qui propose des services amont aux éleveurs, annonce racheter la majorité du capital de l'agritech, devenant son actionnaire de référence aux côtés du groupe coopératif américain Land'O'Lakes Inc. (grande coopérative laitière des Etats-Unis) et d'Eric Jallas. Cette opération marque ainsi le désengagement capitalistique du groupe EDF et de la société d'investissement Starquest Capital, son actionnaire historique.

Eric Jallas, qui reste le deuxième actionnaire d'ITK, n'est cependant plus président de l'entreprise et indique à La Tribune avoir signé « un contrat de prestation de service d'un an pour accompagner le processus d'intégration »...

Départ d'Aline Bsaibes

Les solutions prédictives (en mode Saas) proposées par ITK ont vocation à optimiser les performances techniques, économiques et environnementales des systèmes de production agricole. En vingt ans d'existence, ITK a développé une plateforme d'IA permettant de générer des jumeaux virtuels de systèmes de productions agricoles d'intérêts permettant d'améliorer les anticipations des agriculteurs et de les accompagner dans leur stratégie de réduction de l'usage de pesticides et intrants et de l'irrigation.

En décembre 2021, ITK annonçait une levée de fonds de 10 millions d'euros auprès Starquest Capital et du groupe EDF (par l'intermédiaire d'EDF Pulse Holding), pour renforcer son offre dans la décarbonation et la prévention des risques agroclimatiques. C'est la première fois que l'énergéticien français investissait dans une structure du monde agricole, indiquant alors vouloir accompagner le secteur à « trouver des solutions pour adapter et améliorer la résilience du monde agricole face au changement climatique ».

ITK était alors pilotée par Aline Bsaibes, ingénieur agronome et directrice générale depuis 2019. La dirigeante avait quitté l'entreprise en décembre 2022 et Eric Jallas, alors président non exécutif, était alors revenu des Etats-Unis, où il s'était établi pour y développer l'entreprise, avait repris les rênes opérationnelles, arguant que « nous avions des objectifs économiques que nous n'avons pas atteints et la dynamique commerciale d'ITK ne correspondait pas à celle souhaitée par les actionnaires ».

Services amont de l'élevage

Innoval, propriété de 30.000 éleveurs dans 26 départements en France et dont le siège est basé à Noyal-sur-Vilaine (Ille-et-Vilaine), emploie 1.800 salariés. Le groupe coopératif des services en amont de l'élevage affiche quatre métiers dans l'accompagnement des éleveurs : la génétique, les prestations de service aux élevages, la collecte et valorisation des données d'élevage, le conseil opérationnel et stratégique aux éleveurs. Le groupe est également propriétaire de la coopérative européenne de création génétique Synetics, créée avec la coopérative allemande Masterrind.

« L'acquisition d'ITK s'inscrit dans la droite ligne de la stratégie définie à la création d'Innoval, déclare Patrice Guiguian, président du groupe coopératif, dans un communiqué envoyé ce jour. Avec ITK, les éleveuses et les éleveurs se dotent d'une nouvelle capacité de recherche et d'innovation afin d'accélérer la modernisation de notre élevage dans un double contexte de déprise du marché et de défis environnementaux, économiques et sociaux particulièrement prégnants. »

Innoval souligne qu'ITK est à ce jour « le seul fabricant à capitaux français d'équipements de monitoring bovin ». En 2016, l'agritech héraultaise avait en effet racheté la société bretonne (Rennes) Medria, spécialisée dans les solutions de monitoring en élevage pour le suivi et le contrôle de la santé des bovins par capteurs, notamment connue pour ses capteurs de détection du vêlage, de chaleurs, de troubles de l'alimentation et de troubles de la santé.

Tensions

ITK rejoint la business unit Innoval Développement qui a pour mission le pilotage des filiales et participations du groupe. Innoval dit ainsi se doter « d'une capacité d'innovation complémentaire : passer du constat des événements dans les exploitations à leur anticipation ».

« Engagé dans la construction de l'offre "Innoval 4.0", notre groupe va pouvoir valoriser auprès de ses adhérents leurs données relatives à la génétique, la reproduction, le sanitaire, les cultures, l'ambiance des bâtiments et toutes les données nécessaires à la conduite de leur exploitation, précise Yann Lecointre, directeur du groupe Innoval. Ils bénéficieront ainsi d'une analyse en temps réel des données et se verront mettre à disposition des applications porteuses de nouveaux indicateurs prédictifs. »

S'il se défend de toute amertume, Eric Jallas, qui a donc été débarqué et ne reste qu'en qualité de consultant (et actionnaire à 25%), fait toutefois montre d'un certain agacement, témoignant de tensions dans le processus de rachat.

« J'ai fait le choix de céder ITK à Innoval, une coopérative française, ceci malgré les nombreuses sollicitations étrangères car ITK est un pur produit de la stratégie française d'innovation, déclare-t-il dans le communiqué d'Innoval. Innover au service des agriculteurs a toujours été ma motivation, tant comme chercheur au CIRAD qui m'a engagé dans l'aventure ITK, - et que je remercie -, que comme entrepreneur. La coopérative Innoval garantit la proximité immédiate avec les éleveurs, la fluidité des données et une innovation orientée au bien commun. »

L'entrepreneur regrette, auprès de La Tribune, que l'acquéreur d'ITK n'ait pas respecté la totalité de ses propos initiaux : « Innoval a supprimé la dernière phrase de ma citation qui disait "J'espère qu'Innoval saura préserver les valeurs d'innovation et d'humanité d'ITK ainsi que sa vision stratégique" ».

Sollicité par la rédaction, le groupe Innoval n'avait pas encore donné suite au moment où nous publions cet article.