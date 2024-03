E-commerce : chez Web Geo Services, Woosmap prend son autonomie et part à la conquête de l’Amérique du Nord

Le bilan 2023 du e-commerce en France, établi par la Fédération du e-commerce et vente à distance (FEVAD), fait état de 160 milliards d'euros dépensés en ligne (produits et services), en hausse de 10,5% sur un an. Soit quelque 2,35 milliards de transactions réalisées sur internet en 2023 (+4,9%). Les ventes de produits sur internet reculent de 1,8% par rapport à 2022 mais le secteur des services est en hausse de 20%. Du fait de l'inflation, les arbitrages de consommation continuent de freiner la consommation sur internet, et ce sont les domaines de l'indispensable (alimentaire) et du loisir qui se sont le mieux maintenus.

À Montpellier, l'entreprise Web Geo Services, spécialisée dans le geofencing, les technologies de cartographie et de géolocalisation pour le e-commerce, surfe sur la vague... Alors qu'elle marchait jusqu'à présent sur deux pieds, elle vient de restructurer son offre.

Une API pour sites web commerçants

Sur son activité historique de partenariat et de distribution des produits Google Maps pour les entreprises, Web Geo Services revendique « une position de leader en Europe ». Elle compte parmi ses clients L'Oréal, LVMH, Nissan, KFC, B&B Hôtels ou la SNCF (avec un chiffre d'affaires non communiqué), et a ouvert des filiales au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Inde (Bombay) et à Singapour.

Son deuxième pilier, c'est Woosmap, plateforme de géolocalisation intelligente dont l'API, intégrée aux sites web commerçants, permet aux consommateurs de vérifier la disponibilité d'un produit dans un magasin et/ou de faire du click & collect en partageant sa géolocalisation. Une solution pour laquelle l'entreprise montpelliéraine est en concurrence avec, curieusement, Google, mais aussi d'autres sociétés américaines.

« La barre des 12 milliards de requêtes de géolocalisation »

L'entreprise, qui emploie 70 salariés au total, prend un virage : Jean-Thomas Rouzin, co-fondateur de Web Geo Services (avec Mathias Fliti), annonce à La Tribune que l'activité logicielle de l'entreprise est sortie et a pris son autonomie début février, au sein d'une filiale éponyme, Woosmap. Le dirigeant Jean-Thomas Rouzin ne s'exprime d'ailleurs pas sur la schizophrénie d'être à la fois partenaire et concurrent du géant Google, se contentant de laisser sous-entendre que la prise d'indépendance de Woosmap n'est, entre autres raisons, peut-être pas étrangère à cette situation...

Cette nouvelle filiale, qui rassemble une quarantaine des 70 salariés, est en croissance constante : « Nous avons passé la barre des 12 milliards de requêtes de géolocalisation sur les douze derniers mois et le cap des 5 millions d'euros de revenu annuel récurrent en 2023 », précise Jean-Thomas Rouzin, désormais directeur général de cette filiale. Un volume d'affaires réalisé auprès d'entreprises de la distribution (Carrefour, Auchan, Décathlon, Leroy Merlin, Boulanger, Jardiland, KIA, Lacoste ou Benetton), du transport, des mobilités et du voyage (Accor Hôtel) ou de la logistique (La Poste).

Woosmap gagne de l'argent à chaque requête - « une petite facturation », indique le dirigeant - en plus du modèle d'abonnement pour l'intégration de sa technologie qui évite au site marchand de concevoir lui-même toute l'architecture de géolocalisation.

« Un énorme marché »

Woosmap réalise la moitié de son chiffre d'affaires à l'export, « principalement en Angleterre, Allemagne, Italie, Espagne, Pays-Bas et Bénélux ». Jean-Thomas Rouzin annonce maintenant vouloir partir à la conquête de l'Amérique du Nord.

« Nous allons développer commercialement Woosmap en Amérique du Nord via un partenaire distributeur basé au Québec, Korem, spécialisé dans la distribution d'outils géo-spatiaux, détaille le dirigeant. Le marché américain du e-commerce cherche des alternatives à Google Maps, notamment pour les enjeux de précisions des données dans les cas d'usage du e-commerce, mais aussi parce que la protection de la vie privée est une priorité pour nous, raison pour laquelle nous ne collectons aucune donnée des utilisateurs finaux. Par ailleurs, à budget équivalent, notre solution offre deux fois plus de géolocalisation... L'Amérique du Nord représente un énorme marché, ce qui va contribuer à fortement augmenter notre part export, même si le marché français est très dynamique. »

De son côté, Christophe Charpentier, P-dg de Korem, écrit sur son compte Linkedin que « la proposition de valeur unique de Woosmap, axée sur l'innovation, les solutions centrées sur le client et l'amélioration des expériences, complète parfaitement la stratégie de Korem ».

