Arrivée depuis peu à Montpellier, ZQSD dynamise l’écosystème de l’e-sport

ZQSD, quatre lettres pour former le nom d'une marque, évocatrices pour les « gamers »... Il s'agit en effet des touches du clavier permettant de se déplacer dans les jeux vidéo. L'entreprise ZQSD Productions est implantée à Montpellier depuis dix mois (septembre 2023). Agence de production audiovisuelle et d'événementiel pour le secteur des jeux vidéo et l'e-sport, elle a été créée en 2016 près de Lyon par Nicolas Di Martino, président de l'entité.

« Lyon est une grande ville, centrale, mais il n'y a pas une communauté importante de streamers (créateurs de contenus diffusés en live, plutôt sur la plateforme sociale Twitch, NDLR), de gamers, d'influenceurs jeux vidéo, souligne le dirigeant. Les deux villes où on trouve le plus de streamers, ce sont Paris et Montpellier. D'où notre installation à Montpellier, où existe aussi un gros tissu d'entreprises de jeux vidéo, d'audiovisuel, de cinéma. C'est un pôle très dynamique. Quand nous avons commencé à nous pencher sur notre installation, nous avons immédiatement eu des interlocuteurs à la Métropole, qui ont été des facilitateurs. »

Aujourd'hui, les quatre fondateurs (ils ont été rejoints par quatre autres associés depuis) et la quarantaine de salariés sont installés dans des locaux à Montpellier mais ils louent également un espace de 900 m2 dans les studios de France TV à Vendargues. ZQSD Productions devrait rassembler toutes ses forces vives, fin 2026, dans un bâtiment de 2.500 m2 en cours de rénovation à Montpellier. A ces effectifs, viennent s'ajouter une vingtaine de « joueurs e-sport en prestation qui n'ont pas de contrat de sportifs mais pour lesquels il existe un mercato », souligne Nicolas Di Martino, qui précise avoir recruté quinze personnes en 2023, pour un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros en 2023.

De TrackMania à Fortnite...

L'agence se développe sur trois axes : « La réalisation de stands pour des éditeurs de jeux vidéo à l'occasion de salons est l'activité que nous développons le moins. Notre ADN, c'est la production de spectacles pour des éditeurs de jeux comme Ubisoft, Xbox Microsoft, Riot Games (éditeur League of Legends, NDLR) ou Epic Games (éditeur de Fornite, NDLR). Mais nous organisons aussi nos propres événements e-sport, des tournois en ligne et qui se terminent en salle retransmis sur internet, comme la ZLAN les 10, 11 et 12 mai 2024 au Zénith de Montpellier (198 joueurs, NDLR) qui a réuni 3.000 personnes en salle et plus de 180.000 téléspectateurs sur Twitch en simultané, soit plus d'un million au total. Nous avons aussi organisé la tournée 2023 du tournoi L'Ascension qui passait par Montpellier fin octobre à la Sud de France Arena (organisé avec le streamer et organisateur d'événements e-sport montpelliérain ZeratoR, NDLR). Ou la TrackMania Cup de Bercy à Paris (en juin 2022, devant 15.000 spectateurs et 180.000 sur Twich, NDLR) ».

Le troisième axe de l'agence, c'est la production en studio d'émissions sur le jeu vidéo, enregistrées depuis les locaux loués au sein des studios de France TV et diffusées sur Twitch. Cette activité, qui s'est fortement développée durant la crise sanitaire, est aujourd'hui la première pour ZQSD (60%), les événements pesant pour 30% et la réalisation de stands pour 10%.

« Notre ambition est de faire grandir l'organisation d'événements e-sport, avec de plus en plus d'auto-productions car ce sont ceux qu'on maîtrise le mieux et qui sont les plus importants, indique Nicolas Di Martino. Le prochain événement majeur que nous organisons, ce sera le 26 octobre au Palais des sports de Marseille (le tournoi se déroulera en trois phases : les deux premières en ligne et la dernière en public à Marseille, NDLR) : la nouvelle édition du tournoi L'Ascension qui, pour la première fois, se jouera sur Fortnite. »

... de Nike à Dior

Le marché du e-sport évolue, et vite, très vite. Selon le premier rapport de l'Observatoire économique de l'e-sport, rendu public le 29 mars 2024 et rédigé par des membres du Centre de droit et d'économie du sport (CDES) en collaboration avec Paris&Co, à l'échelle mondiale, le chiffre d'affaires de l'e-sport serait de 1,3 milliard d'euros pour 3 milliards de joueurs. En France, on dénombre quelque 11,8 millions de pratiquants ou consommateurs d'e-sport (soit 23% des internautes de plus de 15 ans) pour un chiffre d'affaires estimé à environ 141 millions d'euros en 2022 (se répartissant à hauteur de 35% pour les les organisateurs de compétitions, 29% pour les équipes professionnelles, 15% pour les prestataires et agences, 11% pour les producteurs et diffuseurs de contenus, et 10% pour les autres acteurs dits "multi-maillons"). Soit une nette progression depuis 2019 (50 millions d'euros). Le nombre d'emplois équivalents temps plein (ETP) générés par l'e-sport connaît également une forte hausse et franchissait en 2022 le seuil des 1.000 ETP (contre 650 en 2019), avec 29,1% de femmes.

« Ce serait faux de dire qu'on est un phénomène de passage, cela fait vingt ans que ça marche et dix ans à haute échelle, avec des audiences dignes d'un match de foot, même si on ne remplit pas des stades tous les week-ends, souligne Nicolas Di Martino. D'ailleurs, on voit le profil de nos clients évoluer : avant, nous travaillions pour des fabricants d'équipements informatiques, et aujourd'hui, nous sommes sollicités par des grands groupes de l'agroalimentaire, par Adidas, Nike ou Puma, ou encore par Dior ! Ça prend la forme de sponsoring d'une équipe de joueurs professionnels ou d'un événement, ou l'organisation d'un tournoi comme La RedBull Tour infernale à la Tour Montparnasse avec 100 participants, streamée en live... Notre secteur compte de plus en plus de femmes, donc il intéresse aujourd'hui toutes les marques ! »

Sur ce marché très dynamique, ZQSD Productions est-elle convoitée par des géants du jeu vidéo ? Nicolas Di Martino répond « pourquoi pas, mais il faudrait que l'éditeur ait une vraie stratégie de l'événementiel et de l'audiovisuel, parce que les chiffres, ce n'est pas notre premier moteur, nous sommes avant tout des passionnés ».

