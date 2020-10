A Montpellier, la Cité de l’économie et des métiers de demain sur les rails

La cité de l'économie et des métiers de demain a vocation à accompagner les entreprises dans la transformation de leurs métiers. (Crédits : DR)

La Cité de l’économie et des métiers de demain (CEMD), créée par la Région Occitanie, entend réunir dans un même lieu expertises et compétences autour des nouvelles tendances technologiques, et travailler avec les entreprises pour anticiper les métiers de demain. La CEMD accueille aussi la première promotion de l’Académie IBM, qui forme 25 demandeurs d’emplois sur l’IA.