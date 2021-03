« Le plan de relance doit agir comme un déclic » (Romain Gareau, sous-préfet à la relance)

Le gouvernement français a engagé un plan de relance de 100 milliards d'euros, qui doit irriguer tout le territoire. L'Occitanie compte deux sous-préfets à la relance, chargés de suivre sa mise en oeuvre : Romain Gareau, basé à Toulouse auprès d'Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne. Il a en charge la territorialisation du plan de relance en Haute-Garonne, la coordination des services de l'État chargés de la relance, et l'animation du réseau des 13 sous-préfets de la région (un par département). Thibaut Félix, quant à lui, est basé à Perpignan, auprès du préfet des Pyrénées-Orientales. Il a en charge d'assurer le suivi départemental du plan de relance ainsi que du secteur du tourisme à l'échelle régionale.

LA TRIBUNE - L'Occitanie a-t-elle rapidement mis en œuvre les premières mesures du Plan de relance ?

Romain Gareau - Là où nous avons été rapides, c'est d'abord sur la signature de l'accord régional de relance entre l'État et la Région. Nous étions les seconds, après la Région PACA. Nous avons également réagi très vite sur la dotation de soutien à l'investissement local (450 projets pour 90 millions d'euros, NDLR). Le fait que le plan de relance aéronautique ait fait partie des premières mesures annoncées dès juin 2020 (15 milliards d'euros, NDLR) a déclenché en Occitanie une forte mobilisation pour pré-positionner les entreprises, ce qui explique le succès de ce fonds de modernisation.

Comment est territorialisé le plan de relance ?

R. G. - La dimension territoriale, et c'est une spécificité majeure du plan de relance, se traduit de manière concrète. Certaines mesures totalement régionalisées et on en assure le pilotage seuls. Par exemple le programme « Territoires d'industrie », la mesure de soutien de rénovation énergétique des bâtiments des collectivités territoriales, ou la sécurisation des réseaux d'eau potable. Et par ailleurs, pour les mesures gérées au national, nous avons un rôle de communication et d'information, et ça, c'est notre quotidien. Enfin, il y a des mesures où nous accompagnons le porteur de projet jusqu'au bout. L'animation locale se fait via l'organisation de comités thématiques avec les différentes filières concernées. Depuis novembre, nous avons réunis 20 comités France relance en Occitanie dans l'aéronautique, l'agriculture, le BTP, la mer et le littoral, ou le tourisme... Une attention particulière est portée à la répartition territoriale, car il y a une volonté de démontrer que les projets soutenus par le plan de relance vont irriguer l'ensemble du territoire. Par exemple, le 2e bénéficiaire de la région sur l'automobile, c'est Arcelor Mittal en Lozère. Nous avons beaucoup poussé pour que ce projet soit lauréat car il est structurant pour la Lozère.

Industrie : des aides plébiscitées

Quel premier bilan pouvez-vous faire de ces premiers mois de travail sur le plan de relance en Occitanie ?

R. G. - Sur les...