Climat et résilience : Predict Services démarre un vaste projet européen sur les risques météorologiques et géologiques

Depuis 2022 en France, la journée du 13 octobre est la journée « Tous résilients face aux risques », en cohérence avec la journée internationale pour la réduction des risques de catastrophes de l'Organisation des Nations-Unies. L'objectif : interpeller citoyens, entreprises, élus et collectivités territoriales, établissements d'enseignement, associations, experts ou médias pour sensibiliser, informer et acculturer aux risques naturels et technologiques environnants.

Dans l'Hérault, l'entreprise Predict Services est sur le front du risque météorologique depuis dix-sept ans : cette PME de 36 salariés et 7 millions d'euros de chiffre d'affaires a pour actionnaires Météo France, Airbus Defence & Space et le groupe BRL (concessionnaire et exploitant du réseau hydraulique propriété de la Région Occitanie).

« L'Association française pour la prévention des catastrophes naturelles et technologiques (AFPCNT - ndlr) avait confié, en 2021, une mission à Frédéric Courant (le Fred de l'émission « C'est pas sorcier », présentée par Fred et Jamy, NDRL) sur la transparence, l'information et la participation de tous à la gestion des risques majeurs, technologiques ou naturels, et la conclusion était qu'il fallait renforcer cette culture du risque, rappelle Alix Roumagnac, le président de Predict Services. En 2023, notamment en Méditerranée, il y a eu de gros événements sur le plan climatique - en Grèce, en Turquie, en Libye, etc. - qui mettent en évidence la nécessité de faire de la gestion de crise une priorité. Nous sommes donc très sollicités par de nombreux partenaires comme l'AFPCNT. L'association a, entre autres, lancé Prépa'Risk, un outil de simulation de situation de crise dont l'objectif est de permettre aux communes et intercommunalités d'éprouver l'armement de leur poste de commandement et de tester leurs capacités d'anticipation. Predict Services, retenue pour animer ces exercices de gestion de crise avec les collectivités, en a organisé près 3.000 cette année. »

Lire aussiRisque climatique sous haute surveillance : les six innovations lancées par Predict Services

Séisme au Maroc : une cartographie des villages touchés

En début de semaine, le dirigeant participait à plusieurs tables rondes des Euro Africa Water Days, organisé dans le cadre de la Biennale Euro Africa de Montpellier. Sujet central : les systèmes d'alerte précoce, dont sont encore démunis plus d'un pays sur deux dans le monde, selon les Nations-Unies : « Le Secrétaire général des Nations-Unies a lancé un programme pour que dans cinq ans, tous les citoyens de la planète soient couverts par un système d'alerte précoce et Predict Services y contribue... On parle beaucoup de catastrophisme mais nous disposons de capacités à apporter des solutions pour aider à construire un monde plus résilient ! », souligne-t-il.

L'entreprise a notamment accompagné le Maroc dans cette démarche, un transfert de technologie et de compétences qui s'est traduit, dans le cadre du projet Vigirisque (avec le ministère de l'Intérieur marocain et les services locaux de météo), par la fourniture d'une assistance technique d'aide à la création d'une cellule de crise équivalente à celle de Predict Services, ainsi que la formation des agents marocains.

« Quand le séisme a frappé le Maroc (le vendredi 8 septembre 2023, NDLR), nous avions, grâce à notre SEMAPHORE (Service d'étude des menaces associées aux phénomènes à risques extrêmes, sorte de vigie internationale qui observe les phénomènes extrêmes sur la planète, NDLR), nous avons été avertis en temps réel le vendredi soir, se souvient Alix Roumagnac. Nous avons immédiatement pris contact avec nos partenaires marocains pour leur transmettre au plus vite la cartographie précise des villages les plus touchés sur la zone de l'Atlas. Durant le week-end, avec Airbus et le CNES, nous avons récupéré des images satellites pour visualiser, village par village, lesquels étaient les plus impactés et transmettre ces informations au plus haut de la chaîne de décision marocaine pour aider à l'orientation des secours. Même si le Maroc est un pays très organisé : une demi-heure après le séisme, une cellule de crise était créée et les secours se déployaient. »

5 millions d'euros pour améliorer les outils

Le dimanche 10 septembre, soit deux jours après le séisme marocain, c'est l'est de la Libye qui était durement frappé par la tempête Daniel, après être passée par la Grèce, la Turquie et la Bulgarie. Les pluies diluviennes causaient d'importantes inondations et deux barrages cédaient, entraînant la mort d'au moins 3.800 personnes dans la ville de Derna.

« Cette double douloureuse actualité au Maroc et en Libye a mis en lumière l'intérêt du projet européen GOBEYOND auquel participe Predict Services et que nous démarrons le 18 octobre prochain, indique Alix Roumagnac. Il est piloté par l'université de Catalogne et implique d'autres acteurs du pourtour méditerranéen, parmi lesquels le Maroc mais aussi des organismes de recherche grecs ou italiens. »

GOBEYOND, c'est « GeO and weather multi-hasard impact Based Early warning and response systems supporting rapid deploYment of first respONders in EU and beyonD », autrement dit en bon français « Systèmes d'alerte précoce et de réponse basés sur des impacts multi-risques géo et météorologiques favorisant le déploiement rapide des premiers intervenants dans l'UE et au-delà ».

Ce projet, d'une durée de quatre ans et doté d'un budget de 5 millions d'euros, a pour objectif d'améliorer les outils en concevant des systèmes d'alerte précoce innovant dans plusieurs territoires européens et nord africains, afin de favoriser des réponses opérationnelles rapides. Ce qui se traduira par « la création d'une plateforme service de gestion des risques hydrométéorologiques mais aussi géologiques puisqu'on a ajouté les séismes, les volcans et les tsunamis », précise Alix Roumagnac.

Lire aussiCOP 27 : "Predict Services peut apporter une contribution au système d'alerte précoce mondial"

Un système d'alerte pour la Côte d'Ivoire

L'entreprise montpelliéraine poursuit par ailleurs ses projets autour de la résilience, en France et à l'étranger. En France, contraintes par la loi Matras, les intercommunalités ont l'obligation de se doter d'un plan intercommunal de sauvegarde (PICS) à horizon 2026 dès lors qu'au moins une de leurs communes est exposée à un risque : « Nous avons conçu un espace Wiki-Predict dans lequel elles élaborent leur propre outil de gestion de crise, et nous avons actuellement beaucoup de demandes ».

« Nous allons démarrer des projets en Côte d'Ivoire : le projet Vigiclim, un système d'alerte précoce, en partenariat avec Météo France International, ainsi qu'un projet spécifique sur Abidjan avec BRL Ingénierie, avec à la clé un transfert de savoir-faire et de technologie comme au Maroc. Tous ces projets sont une façon de contribuer au projet de l'ONU "Early Warnings for all". »