Crowdfunding : les dirigeants d'Enerfip rachètent l’entreprise et ouvrent leur capital aux salariés

Pour un spécialiste de la transition écologique, c'est une belle transition économique. Enerfip, plateforme de financement participatif dédiée aux énergies renouvelables installée à Montpellier, vient d'être reprise à 100% par ses trois dirigeants fondateurs (Julien Hostache, Sébastien Jamme et Edouard Dischamp) et deux managers arrivés il y a plusieurs années dans l'entreprise, Guilhem Roux et Vincent Clerc.

Le montant de l'opération, qui bénéficie à Sofilaro, la société d'investissement du groupe Crédit Agricole en Occitanie-Est, et deux family offices régionaux, s'élève à 4,5 millions d'euros... Ce qui permet à ces derniers, selon leur date d'entrée, de réaliser une plus-value de 200% environ puisqu'entre 2016 et 2019, l'entreprise avait levé 1,5 millions d'euros.

« C'est une rémunération juste qui récompense un engagement fort de ces investisseurs qui ont contribué à amener la société là où elle est aujourd'hui », salue le trio fondateur.

100% indépendants

L'opération de rachat menée par les dirigeants est financée par un prêt bancaire contracté auprès du Crédit Agricole du Languedoc, de la Banque Populaire du Sud et de la Caisse d'Épargne Languedoc Roussillon.

« L'entreprise a aujourd'hui les capacités de se développer par elle-même, explique Julien Hostache, le président d'Enerfip. Par ailleurs, en devenant 100% indépendants, nous allons pouvoir appliquer les choses telles que nous les voyons, notamment dans le partage de la valeur avec nos salariés à qui nous allons ouvrir notre capital. Ce n'était pas forcément possible avec la présence de fonds d'investissements à nos côtés qui n'apprécient pas toujours d'avoir de nombreux actionnaires individuels à leurs côtés, ni d'être dilués dans ces conditions. »

Ainsi, dans les semaines à venir, les salariés de l'entreprise seront appelés à devenir collectivement actionnaires de l'entreprise avec une part « supérieure à 10% », détaille le dirigeant.

Atteindre le milliard d'euros collectés

Rentable pour la quatrième année consécutive, Enerfip a réalisé un EBE de 850.000 euros en 2023 pour 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Après avoir collecté quelque 480 millions d'euros sur 500 projets depuis 2014, l'entreprise compte récolter 300 millions d'euros durant la seule année 2025 et ainsi atteindre le milliard d'euros en cumulé dès l'année suivante.

Concurrencée par Lendopolis (groupe La Poste), Lendosphere (adossé à 123 IM) et Lumo (groupe Société générale), Enerfip revendique 40% d'un marché qui s'est élevé à 368 millions d'euros en 2023. La plateforme montpelliéraine se singularise cependant par des collectes réalisées à l'étranger, en Espagne et en Italie, où la plateforme a récemment ouvert des bureaux.

« Nous ouvrirons progressivement des succursales dans toute l'Europe, la prochaine est prévue aux Pays-Bas pour la région Benelux », détaille Julien Hostache.

Investissement de temps long

Aujourd'hui, Enerfip compte quelques 20.000 investisseurs, la plupart individuels, actifs sur sa plateforme. Si son modèle économique ne connait pas de récurrence, il apparaît que « de nombreux investisseurs, une fois les obligations remboursées, réinvestissent au moins leur plus-value dans d'autres projets ». Ces dernières semaines, les rendements promis par les projets - tout investissement comporte sa part de risque de perte partielle ou totale - étaient compris entre 7,5 et 9%.

En outre, parallèlement à l'activité de sa plateforme, Enerfip, qui emploie à ce jour une quarantaine de personnes, diversifie son activité avec le développement d'une société de gestion. Cette dernière cherche à lever 50 millions d'euros auprès d'institutionnels afin d'investir en infrastructures et en capital dans des projets d'énergies renouvelables nécessitant un temps d'investissement plus long que les projets actuellement proposés sur la plateforme publique. Une autre transition à gérer pour les dirigeants.

