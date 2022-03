Le studio de jardin aménagé de Greenkub confirme sa trajectoire ascendante

En 2020, l'entreprise héraultaise Greenkub employait 60 salariés et avait vendu 550 studios de jardin aménagés en bois, réalisant un chiffre d'affaires de 6 millions d'euros. En 2021, son produit confirme une appétence du marché qui ne faiblit pas : avec plus de 1.130 studios de jardin vendus chez les particuliers, Greenkub double la mise en volume et passe la barre des 10 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Spécialisée dans la fabrication et l'installation clé en main et en cinq jours de studios de jardin de 11 à 50 m2 (sans permis de construire jusqu'à 20 m2, budget moyen de 41.000 euros HT) à destinations des propriétaires de maisons avec jardin, Greenkub surfe sur la vague d'engouement des Français pour l'amélioration de leur habitat. Et ce ne sont pas deux années de crise sanitaire qui auront démenti cet intérêt pour gagner quelques m2 supplémentaires.

« Nos efforts marketing et commerciaux ont bien nourri la notoriété de la marque, souligne Alexandre Gioffredy, le dirigeant fondateur de Greenkub, qui a déménagé ses équipes à Castries en décembre dernier, où il dispose désormais d'un entrepôt de stockage de plus de 2.000 m2. Nous adressons le marché très profond de l'amélioration de l'habitat. Notre offre apporte une alternative à l'intervention d'un architecte et de travaux longs pour rajouter des m2. D'autant que le développement du télétravail a renforcé l'attention à l'amélioration du cadre de vie et au besoin de confort... Nous avons aussi apporté, durant les deux premiers confinements, une alternative aux Ehpad, certaines personnes choisissant de sortir un proche de l'Ehpad pour l'installer dans un studio de jardin. »

Des antennes en Ile-de-France et Nouvelle-Aquitaine

Les effectifs de l'entreprise sont montés à 105 salariés, dont 46 au siège à Castries et une soixantaine sur les chantiers. Le dirigeant annonce qu'il recrutera une quarantaine de salariés en 2022, la moitié sur des fonctions support, l'autre moitié pour les deux antennes que Greenkub va ouvrir en régions.

« Dans notre activité, nous avons une problématique de stockage de matériel donc plutôt que tout centraliser à Montpellier et expédier ensuite dans les régions, nous allons mailler le territoire et opter pour des stocks décentralisés au plus près de nos clients, explique Alexandre Gioffredy. La première antenne sera basée à Meaux, en Ile-de-France, car c'est notre premier. Elle devrait être opérationnelle avant la fin du premier semestre 2022. La seconde sera en région Nouvelle-Aquitaine, à un endroit que nous n'avons pas encore identifié, et ce sera plutôt pour 2023. »

Chaque plateforme sera constituée d'un pôle technique et logistique avec une équipe de sept personnes (un responsable de dépôt, un responsable logistique, un cariste et quatre installateurs). L'entreprise s'est dotée d'une structure de formation interne afin de former une trentaine d'installateurs par an à tous les métiers du bâtiment nécessaires à l'installation d'un Greenkub (électricité, menuiserie, charpente, plomberie, etc.).

Pénurie (maîtrisée) de bois

En octobre 2021, Greenkub avait lancé une activité "extension de maison" en proposant de rendre le studio de jardin attenant à l'habitation principale avec un accès direct : « Aujourd'hui, ça représente déjà 20% de notre chiffre d'affaires », précise Alexandre Gioffredy.

Selon le dirigeant, l'année 2022 s'annonce bien : « L'année 2022 va marquer un tournant dans notre développement. Ça commence déjà très fort avec un chiffre d'affaires déjà signé de plus de 11 millions d'euros. Nous visons raisonnablement les 24 millions d'euros cette année ».

Mais alors quid de la pénurie de bois et de l'augmentation des coûts ?