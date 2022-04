Avec un rebond des transmissions d’entreprises en 2021, l’Occitanie reste attractive

Alors que l'année 2021 restera marquée par une forte reprise d'activité après une année 2020 sous emprise de la crise sanitaire, le segment des cessions-transmissions d'entreprises a enregistré un net rebond d'activité, en grande partie par effet de ratrrapage.

Le cabinet In Extenso Finance et Transmission, qui accompagne les entreprises dans leurs opérations de cession/transmission, d'acquisition et d'ingénierie financière, publie la sixième édition de son étude « Régions & Transmission : panorama des cessions et acquisitions de PME »*.

Un cru marqué par un rebond notable des transactions en Occitanie : avec 82 transactions analysées (contre 46 en 2019 et 56 en 2020), la région se classe 4ème région sur 12 en termes de nombre d'opérations, après l'Ile-de-France, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Pays-val-de-Loire. Soit une hausse de 46% vs 2021, un chiffre supérieur à la hausse constatée au niveau national (+ 41% en moyenne).

Ces 82 transactions (sur le segment de valorisation de 1 à 50 millions d'euros) ont représenté 838 millions d'euros de valorisation, soit une moyenne de 10 millions d'euros par opération.

37% des acquéreurs sont issus de la région Ile-de-France

« Il y a un effet rattrapage de 2020 mais il y a aussi le fait que les confinements successifs ont poussé les entreprises à prendre du recul sur leur stratégie : elles se sont recentrées sur leur cœur de métier et ont cédé certaines activités, ou alors elles ont accéléré leur croissance via de la croissance externe, avec parfois un effet PGE, analyse Mathieu Dreno, directeur Occitanie chez In Extenso Finance & Transmission. On observe aussi une forte augmentation de la valeur moyenne des transactions, témoignant d'une bonne reprise de l'activité de la région. »

De fait, on dénombre 21 opérations de 5 à 15 millions d'euros en 2021 contre 9 en 2020, 18 opérations de 15 à 50 millions d'euros contre 10 en 2020, et 43 opérations de 1 à 5 millions d'euros contre 37 en 2020.

Alors qu'elle accueille 8% des PME nationales, l'Occitanie représente 7% du volume global des transactions en 2021.

Si 82% des acquéreurs qui ont réalisé des acquisitions en Occitanie sont français (6% de la zone euro hors France, 5% de l'Europe hors zone euro, et 7% du monde hors Europe), la région Occitanie affiche une importante capacité d'attraction d'acquéreurs externes à la région : 37% sont des acquéreurs issus de la région Ile-de-France et 17% des Hauts-de-France (contre 147% de l'Occitanie).

« La région Occitanie se démarque, en 2021, par une attractivité renforcée, notamment vis-à-vis d'acquéreurs internationaux hors Union européenne, en raison d'un tropisme fortement orienté technologies et services, analyse Mathieu Dreno. Par exemple CoderPad qui a acquis CodinGame. »

L'étude d'In Extenso note que plus de quatre acquisitions sur cinq sont menées par des acquéreurs corporate (sociétés non cotées et cotées) et souligne un retour des fonds d'investissement avec 11% des opérations réalisées en 2021. Du côté des vendeurs, la cartographie de la région Occitanie est comparable à celle observée au niveau national : 71% sont des actionnaires privés, 16% sont des fonds d'investissement et 13% sont des sociétés.

Avantage à la tech

Enfin, le marché occitan des cessions-transmissions est très marqué, en 2021, dans les secteurs des technologies, médias et télécommunications et des services aux entreprises et aux particuliers, avec respectivement 15 et 14 opérations pour 28,6 millions et 7,4 millions d'euros. Les biens d'équipement ont concerné 13 opérations pour 15,6 millions d'euros, le BTP 9 opérations pour 5 millions d'euros.

« La région Occitanie se distingue par un fort tissu d'entreprises innovantes qui ont, pour la majorité d'entre elles, continué à recruter massivement et à croître durant la crise, notamment dans les secteurs de la transformation digitale et de la sécurité des données, ainsi que de la e-santé », indique Mathieu Dreno.

Parmi les opérations réalisées, In Extenso cite par exemple le rachat de Roche Puech Prosol par le groupe gardois CSW, le rachat de l'entreprise montpelliéraine Languedoc Restauration par API (Haut-de-France) ou les cinq acquisitions opérées par le Montpelliérain Septeo.

« Le premier trimestre 2022 est resté actif bien qu'on constate un tassement depuis fin 2021 lié au contexte conjoncturel d'augmentation du coût des matières premières, de difficultés d'approvisionnement et de recrutements, et bien sûr du conflit en Ukraine, souligne Mathieu Dreno. Tout cela risque d'avoir un impact sur les volumes mais aussi sur les valorisations des opérations. »

* L'étude a analysé 1.172 opérations (majoritaires mais pas uniquement les cessions de 100% du capital) en France, dont le montant s'établit sur la tranche de valorisation de 1 à 50 millions d'euros, à l'exclusion du secteur immobilier.