Vignoble de la Voie d’Héraclès : se diversifier tout en maintenant le cap bio

Après 30 ans à la présidence du Vignoble de la Voie d'Héraclès, Jean-Fred Coste a passé la main, le 29 février dernier, à Jean-Philippe Julien, 47 ans, viticulteur sur la commune de Codognan, dans le Gard. Un passage de relais qui se fait dans la continuité de la démarche bio, initiée dès 1994. Aujourd'hui, avec 100.000 hectolitres de vin bio produit annuellement, la coopérative est devenue la première coopérative bio de France.

« Même si nous traversons une période un peu plus compliquée avec un marché moins porteur, nous allons nous redresser, les fondations sont solides », a lancé le président sur le départ, qui reste adhérent de la coopérative.

Lire aussiViticulture : baptême du feu pour la cave Héraclès, temple du vin bio

La nouvelle équipe peut d'ores et déjà s'appuyer sur un plan stratégique, baptisé « Bio-innov 2030 », échafaudé en interne par un groupe de réflexion d'une quinzaine de personnes (adhérents et salariés), afin de déterminer les axes prioritaires pour les six prochaines années.

Affectée par la crise qui secoue le marché des vins bio, la coopérative n'a pu vendre que 43% de sa récolte 2022 en bio, le reste ayant été vendu en conventionnel à des prix moins rémunérateurs.

Lire aussiAides modiques, marché engorgé, arrivants en difficulté : la viticulture bio en crise

Déjà 65 profils de vin différents

Le nouveau président souligne la nécessité de « trouver de nouveaux débouchés pour que nos exploitations restent prospères ». L'accent sera donc mis sur la diversification, tant au niveau des produits que de la clientèle.

« L'innovation sera au cœur de nos process pour répondre efficacement aux attentes de nos clients, indique Frédéric Saccoman, directeur général du Vignoble de la Voie d'Héraclès. Avec la nouvelle cave dont nous nous sommes équipés en 2018, nous avons les outils pour innover. C'est une démarche que nous allons renforcer en concertation avec nos clients. Nous sommes déjà bien engagés dans cette voie, puisque pour le millésime 2023, nous avons déjà élaboré 65 profils de vin différents, afin de répondre au mieux à toutes les attentes. Vins orange, vins légers en alcool, vins sans sulfites, base de vin mousseux,... Nous avons la technologie et le savoir-faire pour élaborer une très grande diversité de produits. Cette année, pour la première fois, nous avons même livré des moûts destinés à la production de vins sans alcool. Nous avons toujours eu cette capacité d'adaptation. Aujourd'hui, elle est encore plus vitale. »

Lire aussiSur le salon Millésime Bio, les vignerons sceptiques après les annonces gouvernementales

40 ha de cépages résistants aux maladies

L'innovation démarre à la vigne, avec par exemple, l'implantation de cépages résistants aux maladies. La cave dispose ainsi de 40 hectares de ces nouvelles variétés : « Ce sont des cépages nouveaux, comme le floréal, le souvignier gris... Jusqu'ici, ils étaient peu demandés par nos clients. Mais en leur présentant les vins qu'on peut élaborer avec, nous les avons peu à peu convaincus et maintenant nous avons des demandes pour ces cépages. Nous avons créé un besoin », poursuit le directeur.

Enfin la diversification concerne également les circuits commerciaux, avec pour objectif de développer les marchés export.

« Ce sont des marchés que nous avons peu prospectés car jusqu'en 2021, nous manquions de vin pour approvisionner nos clients, explique le directeur. Depuis l'an dernier, le marché s'est retourné et nous nous tournons vers l'international pour trouver de nouveaux clients. Nous avons commencé avec le millésime 2022 dont 2.000 hectolitres ont été vendus à l'export. Pour le millésime 2023, nous avons atteint 7.000 hectolitres, ce qui représente 13% des volumes vendus à ce jour. »

Pour se démarquer au sein de l'offre pléthorique mondiale, la coopérative gardoise s'est engagée, en début d'année, dans la labellisation B Corp, une certification reconnue à l'international, basée sur des exigences sociétales et environnementales, de gouvernance ainsi que de transparence envers le public. Un atout de plus en complément du bio. Diversifier marchés et offre, par le biais de l'innovation, pour réduire la dépendance à un seul marché et un seul mode de consommation, le cap des vignerons d'Héraclès est fixé.

Lire aussiMillésime bio 2024 : un marché incertain, « passé brutalement de la pénurie à l'abondance »