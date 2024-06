Comment Global POS conquiert de nouvelles parts de marché sur les titres prépayés

Elle est le trait d'union entre l'émetteur du chèque-cadeau et le retailer qui le reçoit en paiement. L'entreprise Global POS, basée près de Montpellier, est éditrice de la solution logicielle Easy2Play qui facilite la gestion des titres prépayés (chèques-vacances ou chèques-cadeaux...). Quelque 130 grandes enseignes utilisent sa solution, parmi lesquelles Petit Bateau, Orchestra, Françoise Saget, Nature & Découvertes, Saint-Maclou, Boulanger/Connexion, Hippodrome de Marseille, Cultura, JouéClub, King Jouet, Memphis, Dugas, Fragonnard, Chullanka, Sport 2000, Intersport ou Décathlon.

« Créée par Stéphane Djiane il y a vingt ans, Global POS a été vendue il y a trois ans à un actionnaire international, Constellation Software, une constellation d'aujourd'hui 900 entreprises dans 150 pays, rappelle Olivier Riquet, arrivé dans l'entreprise en 2022 et directeur général depuis le 1er janvier 2024. Il s'agit d'un groupe canadien, coté à Vancouver avec une valorisation boursière de 45 milliards de dollars, qui a commencé à investir sur des entreprises en France. »

La PME héraultaise, qui emploie 35 salariés, réalise un chiffre d'affaires de 6 millions d'euros, principalement sur cette solution de dématérialisation des titres prépayés. Une solution à plusieurs tiroirs, dont quelques nouveaux vont bientôt s'ouvrir...

« Booster de trafic et de panier moyen »

La fonction première de la plateforme Easy2Play gère donc pour les retailers la dématérialisation des titres prépayés émis sous format papier par les Sodexo, Swile, Edenred et consorts, et en général offerts par les entreprises à leurs salariés. Elle permet « la lecture du titre prépayé en temps réel, sa validation et la remontée des informations sur le serveur de l'émetteur, ce qui sécurise l'encaissement et permet aux retailers d'être payés sous trois ou quatre jours », détaille Olivier Riquet. Le dirigeant revendique le leadership français, avec 35 à 40% des parts de marché.

« Le marché du prépayé pèse environ 15% des transactions aux Etats-Unis où le prépayé est partout. En France, c'est environ 3%, ce qui laisse encore de grosses marges de manœuvre », souligne le dirigeant.

Il y a sept ans, l'entreprise avait ouvert un deuxième tiroir pour les cartes-cadeaux physiques ou digitales : « Le marché de la carte-cadeau progresse de plus de 5% tous les ans car en se digitalisant, elle est devenue un vrai levier marketing : elle devient un booster de trafic et un booster de panier moyen », précise Olivier Riquet (voir encadré).

La solution Easy2Play propose également une solution pour les cartes multi-enseignes, par exemple Illicado. Elle a également lancé, en 2019, une solution d'acceptation des crypto-monnaies qui permet aux retailers d'accepter un paiement en crypto-monnaie en étant assurés qu'ils sont bien payés en euros. « Même si c'est encore anecdotique, ça s'accélère, et c'est notamment utilisé par l'enseigne Le Printemps », observe l'entrepreneur.

Carte-cagnotte et crédit fractionné



Le dirigeant indique que la solution de Global POS est aujourd'hui connectée à plus de 30.000 points de vente chez 130 enseignes et annonce gérer plus d'un milliard d'euros de flux par an en cartes-cadeaux ou chèques-cadeaux.

Sur le segment du titre-restaurant, Global POS a bien développé un logiciel permettant de dispacher plus facilement les titres prépayés selon les émetteurs, mais l'annonce de l'Etat sur la fin du ticket-restaurant papier en 2026 a freiné les ardeurs du marché... L'entreprise s'est alors tourné vers d'autres segments.

Elle lance, en ce mois de juin, une solution pour les cartes-cagnotte, qu'elle présentera en septembre prochain au Salon Paris Retail Week : « Elle va permettre aux retailers d'aller chercher de nouveaux clients au moment d'une naissance, d'un départ à la retraite ou d'un anniversaire. Mais puisqu'on est là sur des paniers moyens assez élevés, au-delà de 150 euros, la réglementation nous oblige à cantonner l'argent auprès d'un établissement de monnaie électronique. Nous avons donc signé un partenariat avec l'établissement français OnParticipe... Cette nouvelle fonctionnalité devrait nous apporter 2 à 3% de chiffre d'affaires complémentaires. Nous allons adresser des enseignes dans les secteurs de l'électronique, de la petite enfance ou du bricolage, tout ce qui donne du sens à un cadeau ».

Le Paris Retail Week sera aussi l'occasion pour Global POS de présenter une autre innovation, pour le secteur bancaire : une solution pour faciliter le crédit fractionné quand les clients achètent et paient en trois ou quatre fois sans frais. La PME s'est choisi un partenaire mais reste discrète sur son nom, qu'elle révèlera en septembre. La solution, quant à elle, sera également prête à compter de septembre.

Le marché nord-américain

Autre axe de croissance pour l'entreprise, qui vise une augmentation de 10% de son chiffre d'affaires en 2024 : son déploiement en Amérique du Nord.

« Notre intégration au sein de Constellation Software va nous permettre de nous développer à l'international, notamment sur le marché nord-américain, plutôt à partir de 2025, déclare Olivier Riquet. Nous regardons comment revendre certaines solutions des autres entreprises du groupe sur le marché français en complément de notre offre, mais le groupe va également commercialiser nos solutions sur le marché nord-américain en implémentant notre solution. Nous nous appuierons sur leurs forces commerciales, dans un premier temps en tout cas. »