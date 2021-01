« Une inertie que le marché du logement va payer un certain temps » (JC Laurent, Urbat Promotion)

La Tribune - Le 21 janvier dernier, Vinci Immobilier finalisait l'acquisition d'Urbat Promotion, entamée début 2019 (49,9 % du capital), en acquérant le solde du capital du promoteur montpelliérain. Comment cette acquisition s'inscrit-elle dans la stratégie de Vinci Immobilier ?

Jean-Christophe Laurent, président du directoire d'Urbat Immobilier - Quand Alain Clausel, le fondateur d'Urbat Promotion à Montpellier, a décidé de vendre, Vinci Immobilier s'y est intéressé pour identifier un surplus d'activité. Urbat Promotion produit en moyenne 1.200 logements par an. Par ailleurs, la société montpelliéraine intervient historiquement sur un produit de primo-accession et de logement abordable, ce qui n'est pas l'ADN de Immobilier, plutôt positionné sur des produits de moyenne et haut de gamme. C'était donc un agrégat complémentaire de diversification. L'acquisition d'Urbat Promotion permet ainsi à Vinci Immobilier de se doter d'une marque reconnue sur le segment des logements à prix accessibles.

Comment sont dimensionnées les équipes d'Urbat Promotion aujourd'hui ?

L'entreprise emploie 150...