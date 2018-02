MWC 2018 : un tremplin médiatique pour Aquafadas Rakuten

Arrivé à la tête d'Aquafadas Rakuten en janvier dernier; Olivier Alluis doit installer la marque Rakuten auprès des clients historiques et intégrer l'ancienne start-up dans un groupe mondial. Au salon de Barcelone, il compte sur la présence de Rakuten pour doper sa communication.

"Le MWC est l'occasion de renforcer la communication autour de Rakuten, on veut en profiter pour se faire connaitre. Parmi mes objectifs pour cette première année : développer une croissance à deux chiffres, et faire bénéficier nos clients des offres du groupe."

Multiplier les contacts

S'il s'agit de la sixième participation d'Aquafadas au MWC, c'est la première fois qu'elle le fait sous la bannière de Rakuten. Comme 16 autres start-ups de la région, elle bénéficie d'un stand dans l'espace de la French Tech, et compte parmi les 48 entreprises de la délégation issue d'Occitanie et accompagnée par l'agence Ad'Occ et Business France.

"Ce salon est une vitrine technologique, poursuit Olivier Alluis. Dès la première matinée, nous avons eu une dizaine de représentants d'entreprises du CAC40 sur le stand. Préparer des rendez-vous sur le MWC prend du temps mais c'est essentiel. On peut faire autant en trois jours qu'en un mois en temps normal."

Le groupe Rakuten à l'assaut du salon

Le CEO du groupe Rakuten, le Japonais Hiroshi Mikitani, participera à une conférence du MWC, mardi 27 février. Il devrait annoncer les fortes ambitions du groupe sur le mobile. Une prise de parole médiatique, qui va booster également la visibilité de la filiale française.

Le groupe mise d'ailleurs sur le networking, après avoir invité plus de 200 personnes au dernier match de l'équipe de football du FC Barcelone ; il organise aussi une soirée privée au stade dès ce lundi soir.

Rakuten entend bien se servir de cette édition 2018 du MWC, comme tremplin médiatique.

Liste des entreprises d'Occitanie sélectionnées pour exposer au salon de Barcelone :

Adveez

Ela Innovation

MatchUpbox

Matooma

Mobiyo

Ovalie Tech

Planet Network International

Plussh

Pradeo

Rakuten Aquafadas

Selecom

Yanacom