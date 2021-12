Comment Bulane et BDR Therma vont décarboner le chauffage grâce à l’hydrogène

L'utilisation de l'hydrogène dans les chaudières est un axe de développement stratégique d'avenir. En octobre 2019, la cleantech héraultaise Bulane, inventeur de la flamme industrielle propre à base d'hydrogène, amorçait un programme de R&D avec l'Institut de mécanique des fluides de Toulouse (IMFT) en vue d'adresser un nouveau marché : la décarbonation de l'énergie de chauffage dans les bâtiments.

Un an plus tard, en octobre 2020, le cofondateur et CEO de Bulane, Nicolas Jerez, déclarait avoir fait la preuve de concept pour hybrider une chaudière commerciale, avoir « identifié les familles de chaudières compatibles » et avoir « ouvert ce projet LP2H Chaudières (Local Power to Heat, lauréat du Concours I-NOV 2020 ADEME/PIA4, ndlr) à tout l'écosystème du marché de la chaudière de façon à ce que le plugging puisse être co-développé avec eux ».

Une étape supplémentaire a été franchie : le fabricant français et européen BDR Thermea France d'appareils de chauffage domestiques et industriels (filiale BDR Thermea Group*, siège à Mertzwiller dans le Bas-Rhin, 417 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1.350 salariés, marques Chappée, De Dietrich, Oertli et Serv'élite) et Bulane ont choisi d'unir leurs savoir-faire dans un partenariat qu'ils vont officialiser lors du salon BePositive, du 14 au 16 décembre. Objectif : développer de nouvelles innovations technologiques afin de décarboner massivement le chauffage grâce à l'hydrogène.

Passerelle énergétique

« Nous avons fait la preuve de concept et BDR Therma nous rejoint dans le projet LP2H, indique Nicolas Jerez. C'est un beau partenariat, avec une entreprise et une équipe de grande qualité. BDR est pionnier dans la conception de chaudières hydrogène. Ils sont les premiers et seuls chaudiéristes à avoir mis en service des chaudières compatibles hydrogène : une chaudière permettant la combustion d'un mélange gaz/hydrogène à 20% et une chaudière gaz 100% hydrogène, déjà installée et en fonctionnement sur le site de Châteauneuf depuis février 2021. Ils ont rétro-homologué une partie de leurs chaudières qui sont déjà sur le marché. »

Ce projet vise donc à équiper les chaudières gaz de l'électrolyseur innovant de Bulane (dyomix® Plug'In Hybride Hydrogène).

« Ce nouveau partenariat s'inscrit parfaitement dans notre stratégie de développement autour de l'hydrogène, explique Fabrice Shoshany, directeur commercial, marketing et services chez BDR Thermea France. Les technologies de Bulane vont nous permettre d'associer nos chaudières à un électrolyseur innovant, créant une véritable passerelle énergétique entre la production électrique et les besoins de chaleur. Notre objectif, ensemble, est de décarboner massivement le chauffage grâce à l'hydrogène. »

Un signal positif

Ce partenariat technologique et commercial permettra de prendre une avance importante sur le marché de la décarbonation du chauffage résidentiel.

« Il n'y aura pas d'hydrogène dans le réseau gaz de ville avant des décennies, souligne Nicolas Jerez. Bulane permet la production d'hydrogène à côté de la chaudière pour l'alimenter. Nous allons donner une réalité de marché à la chaudière BDR Therma. »

Les premiers démonstrateurs devraient être opérationnels en 2022, avant d'entamer une phase d'industrialisation du concept. Quant à d'éventuels besoins d'ajustements réglementaires, Nicolas Jerez assure « on écrira l'histoire en marchant ».

Ce partenariat intervient à point nommé dans la trajectoire de Bulane, qui prépare une levée de fonds pour 2022 : « Le process avance. Ce partenariat est un signal positif pour cette levée de fonds qui permettra de financer nos projets de décarbonation de l'industrie, que nous commençons avec la Maison Hennessy, et le développement de la décarbonation du chauffage résidentiel ».

* BDR Thermea Group emploie plus de 6.500 personnes, est présent dans plus de 100 pays.