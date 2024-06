E-commerce : la solution MyShipWizard veut simplifier le casse-tête logistique

Gérer les expéditions avec efficacité, depuis la centralisation des commandes jusqu'au tracking automatisé, en passant par le choix du transporteur et la gestion de l'étiquetage et des bons de livraison. C'est la promesse que fait Cibleweb, cette agence biterroise, spécialisée depuis quinze ans en stratégie digitale et webmarketing. Elle s'est penchée sur ce maillon de la chaîne, complexe pour les e-commerçants peu aguerris et souvent en difficulté avec cette dernière étape. Car le vendeur doit pouvoir, en temps réel, s'adapter aux préférences de ses clients : coût, rapidité, lieu de livraison, service, respect de l'environnement... Un casse-tête dans un contexte où le coût du transport pèse de plus en plus lourd dans l'équation.

Il y a quatre ans, en pleine crise sanitaire, l'agence avait déjà annoncé plancher sur une solution digitale à apporter à ses clients e-commerçants sur le transport. Il y a quelques jours, elle a officialisé le lancement de MyShipWizard. Point de magie dans cet outil numérique accessible en mode SaaS, mais un algorithme.

Lire aussiCibleweb rachète l'activité Sonuts à Aix-en-Provence

Un algorithme intelligent

Un outil que Guilhem Gleizes, fondateur et dirigeant de Cibleweb, a toutefois fait légèrement pivoter pour répondre aux nouvelles attentes du marché.

« J'ai fait un constat : durant la crise sanitaire du Covid, les expéditions de colis se sont retrouvées bloquées car les points-relais mais aussi les centres de tri de la Poste étaient fermés, indique le dirigeant. En quatre ans, le segment de la livraison a évolué. Sur le colis, on a observé une explosion de la demande mais aussi, il y a deux ans, une explosion des coûts du transport. Et on voit apparaître de nouveaux modes de livraison, notamment sur le dernier kilomètre. Dans les contrats d'aujourd'hui, est apparue la clause "surcharge carburant" pour intégrer les évolutions de prix du carburant, ainsi que des paramètres de poids volumétriques. Ce sont autant de deltas variables qui rajoutent de la contrainte. Nous avons développé un algorithme intelligent : il permet aux clients de mesurer les coûts en temps réel, d'automatiser le choix du transporteur selon les critères indiqués par le vendeur pour chacune de ses commandes, ou de centraliser les commandes pour les expédier par un seul logisticien. Il est également prévu d'ajouter la fonctionnalité de gestion de l'éclatement des colis. »

Cibleweb a aussi mis de l'intelligence artificielle dans son outil, en particulier pour améliorer le gain d'usage, par exemple, rechercher des informations manquantes à la commande (poids, dimensions d'un produit, etc.).

Lire aussiE-commerce : Envoi du Net veut aller plus loin que la logistique

42,2 milliards d'euros



Selon les derniers chiffres publiés par la Fédération e-commerce et vente à distance (FEVAD), le secteur du e-commerce (produits et services) a progressé de 7,5% en un an et atteint 42,2 milliards d'euros au 1er trimestre 2024 en France. La croissance reste tirée par les ventes de services en forte hausse (+13,3%) et la consommation de produits se redresse, progressant à nouveau de +1,1% en nombre de commandes. Quelque 605 millions de transactions ont été recensées au 1er trimestre 2024 (+4,7% en un an), avec un panier moyen de 70 euros (+2,7%). La FEVAD indique enfin un nombre de sites qui continue de progresser, en hausse de +10% en un an.

La plateforme MyShipWizard, compatible avec les principaux transporteurs, est déjà connectée à plus de 150 marketplaces européennes. Lancée en bêta-test début 2024, elle est désormais commercialisée. Cibleweb a connecté MyShipWizard à son intégrateur historique de flux marketplaces multicanal, Iziflux, qui accompagne « plus de 500 PME » sur les principales marketplaces (Ebay, Amazon, Rue du Commerce, Price Minister, Fnac, Brand Alley, Darty, Cdiscount). Parmi ses clients figurent Narbonne Accessoires, La Ligne 29, Tosc & Joe ou les thés Twinings.

« Un irritant important »

« MyShipWizard aide les PME à gérer l'expédition, on n'invente rien et on n'est pas attendus mais on correspond à un irritant important, assure Guilhem Gleizes. Avec MyShipWizard, nous ciblons toutes les PME expédiant des colis depuis une activité de vente en ligne BtoC mais aussi BtoB, une cible que nous n'avions pas imaginée alors qu'aujourd'hui, cela représente sept projets sur dix pour notre activité de création de site internet. Nous avons aussi des ambitions européennes pour MyShipWizard et nous commencerons d'ici 18 mois par les pays frontaliers car il faut d'abord connaître les transporteurs et les connecter. Notre force, c'est que toutes les places de marchés sont déjà connectées. »

L'entreprise, qui emploie 25 salariés pour un chiffre d'affaires de 1,2 million d'euros, a bénéficié d'une aide de la Région Occitanie (100.000 euros) et d'un prêt Bpifrance (250.000 euros) pour développer sa solution MyShipWizard. En février dernier, elle bouclait une levée de fonds auprès du réseau d'experts-comptables Axylis dont l'objectif est de répondre à ce que les experts-comptables considèrent aujourd'hui comme un réel besoin : « proposer des solutions clés en main à nos clients en matière de stratégie digitale ».

Lire aussiMirakl, l'infaillible champion de la French Tech qui veut devenir un géant mondial de l'e-commerce