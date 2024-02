Sensorion lève 50,5 millions d’euros pour soutenir ses thérapie innovantes de l’audition

La contraction des investissements depuis deux ans environ n'a pas épargné le secteur des biotech thérapeutiques... Selon le livre blanc de Novotech (organisme de recherche sous contrat, fournissant des services de recherche clinique pour des études dans les secteurs pharmaceutiques et biotechnologiques), qui passe en revue les changements financiers significatifs ayant affecté l'industrie biotechnologique en 2023, « les investissements dans les sociétés de biotechnologie en phase de démarrage ont diminué de 40% en 2023 », en raison de « pressions économiques, une concurrence intense, une dynamique de marché en constante évolution et des changements réglementaires ».

Pourtant, pour la biotech montpelliéraine Sensorion (cotée sur Euronext Paris), le tourbillon de financements se poursuit : le 9 février, l'entreprise spécialisée dans le développement de thérapies innovantes autour des pertes d'audition et des pathologies de l'oreille interne, annonce avoir levé 50,5 millions d'euros auprès d'investisseurs déjà actionnaires - les Américains Redmile Group et Invus et le Français Sofinnova Partners - et d'investisseurs spécialisés dans le domaine des sciences de la vie, notamment Aquilo Capital et deux importantes sociétés de gestion de placements.

Lire aussiSensorion, l'engouement autour de la thérapie génique dans l'audition se confirme

« La case US est obligatoire »

« Sensorion développe des thérapies pour restaurer, traiter et prévenir les pertes d'audition par une approche de thérapie génique, rappelle Nawal Ouzren, directrice générale de Sensorion, qui souligne que ce type de thérapies est très consommatrice de capitaux. L'engouement des investisseurs ne se dément pas et nous en profitons pour lever à nouveau des fonds. Lors de la conférence santé organisée par la banque JPMorgan en début d'année, on a pu observer un frémissement positif après la vague de fusions-acquisitions dans les biotech fin 2023 (365 milliards de dollars au total dans le monde en 2023, +8%, NDLR) qui a redonné des capitaux aux investisseurs du secteur de la santé. L'histoire de Sensorion commence à bien résonner : nous cherchions 40 millions d'euros et nous avons réussi à en lever 50,5 millions... »

Se projetant à plus ou moins long terme, la dirigeante loue la présence des investisseurs américains « davantage prêts à gérer le risque », qui « apportent une profondeur d'opportunités de financements » et dont la présence sera utile, « notamment quand on aura besoin d'ouvrir une filiale aux Etats-Unis ».

« Aujourd'hui, la case US est obligatoire ! », assure-t-elle, tout en soulignant la fidélité du Français Sofinnova Partners.

Cette levée de fonds est la plus importante de son histoire. Créée en 2009, Sensorion, qui emploie aujourd'hui 54 salariés, avait levé 31 millions d'euros en septembre 2020 auprès de ses actionnaires (Invus et Sofinnova Partners) et de nouveaux investisseurs américains et européens, puis 5 millions d'euros en décembre 2020 auprès du Suisse Sonova (leader dans le domaine des solutions auditives). A l'été 2023, la biotech se refinançait à nouveau à hauteur de 35 millions d'euros, faisant entrer Redmile Group.

Lire aussiLa biotech Sensorion recrute sa directrice scientifique, le Dr Nora Yang

Horizon dégagé jusqu'à mi-2025

Sensorion développe deux programmes de thérapie génique visant à corriger les formes monogéniques héréditaires de surdité : SENS-501 vise la surdité causée par des mutations du gène codant pour l'otoferline, et GJB2-GT cible la perte auditive liée à des mutations du gène GJB2, afin de potentiellement traiter d'importants segments de perte auditive chez les adultes et les enfants.

« L'augmentation de capital permettra à l'entreprise de poursuivre ses efforts pour faire avancer ses programmes de thérapie génique développés dans le cadre de la collaboration renouvelée, il y a peu, avec l'Institut Pasteur, indique Nawal Ouzren. Tout d'abord, SENS-501, notre programme phare, qui vient d'obtenir l'autorisation des autorités compétentes pour lancer son étude clinique "Audiogène" de phase 1/2 (visant à évaluer la sécurité, la tolérance et l'efficacité du traitement chez les jeunes enfants - NDLR) dans certains pays européens, dont la France comme premier pays. Nous sommes aujourd'hui concentrés sur le recrutement de la première cohorte de patients d'ici la fin de l'année. Les fonds récoltés bénéficieront également à notre deuxième programme de thérapie génique, GJB2-GT, pour achever les activités précliniques nécessaires à la soumission d'une demande d'autorisation d'un essai clinique. Un dépôt du dossier devrait se faire au cours du premier semestre 2025. »

La biotech indique que ce nouveau financement de 50,5 millions d'euros devrait lui permettre de financer ses activités jusqu'à la mi-2025. Une quinzaine de nouveaux recrutements sont prévus dès 2024.

Lire aussi« Dans l'IA en santé, les modèles d'affaires ne sont pas encore complètement aboutis » (Franck Mouthon, France Biotech)