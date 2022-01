La startup Aumerial, nouveau partenaire d’IBM, quitte Troyes pour la Lozère

La solution LINK2i a vocation à faire dialoguer l'environnement Microsoft avec le système IBM... Une solution technologique mise au point par la startup auboise Aumerial qui est perfectionnée par son créateur, Laurent Rouillot, depuis 2009, et par l'équipe de sa startup depuis 2015. Ce travail trouve une première reconnaissance en 2020 quand la solution devient un business partner officiel d'IBM. Un partenariat indispensable qui a incité Aumerial à quitter Troyes pour s'installer en Lozère.

« Nous ne pouvions pas aborder ce marché et commercialiser notre solution sans être complètement intégré dans l'environnement, donc en devenant partenaire IBM, explique Rémy Rouillot le CTO d'Aumerial. Avec cette installation en Lozère, nous nous rapprochons d'IBM Montpellier, mais nous ouvrons aussi un partenariat avec les équipes de Lozère Développement qui gèrent la pépinière POLeN et avec l'agence Ad'Occ (agence de développement économique de la Région Occitanie, NDLR). Nous avons été séduits par leur accompagnement, l'infrastructure numérique performante, l'environnement de travail, et la facilité de circulation grâce à l'axe structurant de la A75 à proximité. »