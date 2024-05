Crise du logement neuf : Liaisons Habitat dynamise la recherche de foncier pour les promoteurs immobiliers

Il y a deux ans, en février 2022, le promoteur immobilier sétois Promeo annonçait monter au capital de la startup aixoise Liaisons Habitat, créée en 2021, pour professionnaliser la recherche de foncier. Olivier Ganivenq, le P-dg du groupe immobilier, déclarait alors que « cette association avec Liaisons Habitat est une professionnalisation du métier de recherche foncière qui est aujourd'hui très éclaté... En tant qu'entrepreneur, nous avons trouvé le modèle économique intéressant ». Deux après, si l'objet de l'entreprise reste le même, ce modèle économique a changé...

Liaisons Habitat s'était spécialisée dans le montage d'opérations de promotion immobilière en France pour les promoteurs immobiliers et les bailleurs sociaux, son intervention allant de la recherche foncière jusqu'à la gestion de la commercialisation en passant par l'analyse du projet. Objectif : fluidifier le flux d'affaires de la promotion immobilière en structurant un réseau d'apporteurs d'affaires sur tout le territoire français, à même d'alimenter le flux d'activité des promoteurs immobiliers en opportunités foncières, denrée très convoitée, en particulier sur les zones tendues.

Dans le modèle initial, Liaisons Habitat prévoyait le développement d'une plateforme alimentée par un réseau de rapporteurs d'affaires affiliés (notaires, agences immobilières, agents immobiliers, architectes, etc.), dont la mission aurait été de trouver du foncier, pour ensuite analyser les dossiers et les porter jusqu'au dépôt du permis de construire et même jusqu'à la commercialisation des logements si besoin.

« Un écosystème collaboratif »

Mais Liaisons Habitat a fait pivoter son modèle de plateforme et réseau vers un portail connecté, qu'elle a officiellement lancé en mai 2024. Il a vocation à simplifier et optimiser la recherche de foncier, promettant une démarche facilitée tant pour les vendeurs (particuliers ou professionnels) que pour les acquéreurs (promoteurs, marchands de biens, lotisseurs, bailleurs, etc.). Le principe : le portail intègre dans son API la remontée de flux d'offres foncières (biens ou terrains susceptibles de permettre une opération de promotion immobilière) en temps réel émanant de réseaux d'agences immobilières, « soit plus de 30.000 agents immobiliers en France », affirme Jimmy Turi. Une fois déposées en ligne, toutes ces opportunités foncières sont analysées par un algorithme et qualifiées par les salariés de Liaisons Habitat, le portail se chargeant ensuite de trier, sélectionner et présenter des offres ciblées en fonction de critères demandés par les promoteurs immobiliers.

« C'est un modèle économique unique et hybride qui se rémunère sur la base de l'abonnement ou du mandat contractés par les acheteurs professionnels, explique Jimmy Turi, président de Liaisons Habitat. Ce système permet d'être entièrement gratuit pour les vendeurs. Notre objectif, c'est de créer un écosystème collaboratif entre les acteurs de l'immobilier et d'industrialiser la recherche foncière. Et pour ça, nous avons fait pivoter le modèle économique car il faut du volume pour que les promoteurs puissent transformer beaucoup de biens... »

« 35.000 à 50.000 annonces par mois »

Dans sa précédente version de « plateforme », Liaisons Habitat annonce avoir permis la signature de 100 offres d'achat entre vendeurs et promoteurs. Le nouveau portail connecté propose un maillage sur tout le territoire et ambitionne de multiplier par trois les offres qualifiées.

« En décembre 2023, nous avons signé un accord-cadre avec le réseau de mandataires immobiliers IAD France, qui compte 16.000 agents immobiliers indépendants, nous venons de signer avec le réseau Capifrance, nous sommes partenaires d'une quinzaine d'autres réseaux, et nous avons aussi signé avec le Rennais Ubiflow (spécialisé dans la multidiffusion d'annonces, NDLR) qui nous permet de recevoir l'offre de 1.200 agences immobilières indépendantes et de 90 petits réseaux mandataires, indique Jimmy Turi. Ce qui fait que nous devrions recevoir, d'ici fin juin, 35.000 à 50.000 annonces par mois... Notre portail est directement pluggé dans les outils des agents immobiliers et notre algorithme, qui utilise de l'intelligence artificielle pour trier les offres, qualifie chaque bien ou terrain pour voir s'il est éligible à une opération de promotion immobilière. »

Un lancement risqué pendant la crise ?

Côté acquéreurs, Jimmy Turi annonce à ce jour 180 utilisateurs bénéficiant d'un compte sur le portail Liaisons Habitat et 20.000 traitements d'annonces mensuelles en prévision.

« Le portail abreuve les promoteurs qui sont en quête de foncier, et sur 50.000 biens ou terrains, 5.000 à 6.000 peuvent partir en promotion immobilière », estime Olivier Ganivenq, président de Promeo.

Cette proposition visant à faciliter l'accès à du foncier tombe en pleine crise pour le secteur immobilier, en particulier pour les promoteurs immobiliers dont l'activité a dangereusement chuté... Peut-elle se frayer un chemin dans ces conditions de marché ?

« Est-ce risqué de se lancer maintenant ? Oui et non, car il faut que les promoteurs immobiliers continuent à travailler et donc se projettent sur de futures opérations », répond Jimmy Turi.