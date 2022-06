Med Vallée : le CGIAR implantera son hub innovation mondial à Montpellier (et autres annonces)

Le projet de territoire Med Vallée, initié par la Métropole de Montpellier en partenariat avec la Région Occitanie et l'Etat, est à la croisée de trois filières stratégiques, toutes les trois fortement implantées et reconnues dans la capitale languedocienne : la santé, l'alimentation et l'environnement. Ce projet, qui ambitionne de faire de Montpellier un pôle d'excellence en santé globale, prend forme.

Après six mois de travail, le dispositif de consultation de 250 acteurs du territoire, baptisé la FabriK MedVallée, a permis à la Métropole d'établir cinq axes stratégiques et une feuille de route, qui étaient dévoilés le 27 juin lors des Assises Med Vallée.

Les cinq axes stratégiques retenus sont de faire émerger une communauté autour du concept "one health", favoriser un rayonnement mondial, faire du territoire un territoire démonstratif, inscrire l'innovation comme ADN du projet, et permettre l'accélération de projets économiques.

Ce plan d'action sera validé par une délibération du Conseil métropolitain le 26 juillet prochain.

« La Métropole de Montpellier veut trouver des solutions pour l'avenir et contribuer à la souveraineté économique, sanitaire et alimentaire de notre pays, rappelle le président de la Métropole, Michaël Delafosse, en ouverture des Assises Med Vallée. C'est une profession de foi en faveur de la science et la recherche. »

« Le CGIAR, c'est comme Interpol mais sur l'alimentation »

Plusieurs annonces, durant la soirée, sont venues donner corps à Med Vallée. A commencer par l'implantation du hub mondial de l'innovation du CGIAR. Le CGIAR (Consultative Group On International Agricultural Research) est un partenariat mondial de recherche qui réunit des organisations internationales œuvrant dans la recherche sur la sécurité alimentaire, pour combattre la faim dans le monde tout en relevant les défis environnementaux et climatiques. Il regroupe seize centres de recherche internationaux, soit 10.000 scientifiques dans le monde. Depuis 2014, son siège est à Montpellier.

« Le CGIAR, c'est comme Interpol mais sur l'alimentation, souligne le président de la Métropole. Il cherchait un lieu pour implanter le premier hub de l'innovation. Med Vallée, c'est aussi une stratégie d'acquisitions foncières. J'ai demandé à la Région de nous vendre la "soucoupe" (ancien musée d'Agropolis, abandonné et un temps squatté, NDLR) sur le site d'Agropolis pour que le CGIAR y installe son hub. Le premier hub de dimension mondiale en matière d'alimentation sera à Montpellier, à Med Vallée. »

L'objectif : conforter à Montpellier les liens entre les entreprises innovantes africaines accompagnées par le CGIAR, le BIC de Montpellier et les laboratoires en agroalimentaire de l'université de Montpellier.

« L'horloge tourne et nous rappelle les objectifs de développement durable et les menaces qui nous guettent sur l'alimentation, l'eau ou les ressources naturelles, déclarait Marco Ferroni, président du CGIAR System Board, dans un message vidéo. Med Vallée nous offre l'opportunité d'accélérer les nécessaires transformations. L'objectif est de construire un modèle de partenariats innovants porteurs de plus-value. Nous lancerons, dans les prochains mois un concours mondial de l'innovation Med Vallée/CGIAR. Nous voulons aussi dynamiser les collaborations anciennes entre les centres CGIAR partout dans le monde et nos partenaires français. Et valoriser les produits de nos recherches en renforçant notre présence sur le site Agropolis de Montpellier dans le cadre d'un hub d'innovation. »

Un campus d'innovation en sciences de la vie

L'entrepreneur de la robotique médicale Bertin Nahum, fondateur de Medtech à Montpellier, qu'il a vendue à l'Américain Zimmer Biomet pour créer Quantum Surgical en 2017, est venu annoncer la création d'un futur campus d'innovation en sciences de la vie « s'inspirant de Station F et s'appuyant sur l'expertise de notre territoire dans sa capacité à accompagner des porteurs de projets innovants ».

Implanté sur 19.000 m2 à Euromédecine, dans le nord de Montpellier, il réunira un incubateur des sciences de la vie géré par le BIC de Montpellier, un accélérateur pour jeunes pousses, un institut de formation dans les sciences de la vie - « un établissement privé, mais nous en sommes au stade des discussions avec plusieurs acteurs potentiels », indique Bertin Nahum à La Tribune -, une résidence pour jeunes actifs et un food court.

« Med Vallée a été un formidable catalyseur pour ce projet, qui a le ssoutien de la force publique puisque le terrain appartenait à la SERM, qui nous l'a vendu », souligne Bertin Nahum.

L'investissement d'environ 60 millions d'euros est porté par Bertin Nahum - « en mon nom personnel », précise l'entrepreneur -, le promoteur immobilier Thierry Aznar (via la nouvelle structure Aeko) et l'architecte montpelliérain François Fontès. Le permis de construire devrait être déposé en fin d'année pour une première pierre fin 2023, et une livraison estimée fin 2025.

L'entrepreneur porte par ailleurs un autre projet qui sera, lui aussi, raccroché à la Med Vallée : celui d'un accélérateur pour entreprises en croissance qui sera implanté sur la commune de Castelnau-le-Lez, sur un site de 8.500 m2 de la ZAC Via Domitia II. Ce projet est lui aussi porté avec le promoteur immobilier Thierry Aznar.

« Cela représente un investissement d'environ 20 millions d'euros, indique Bertin Nahum. Ce projet a aujourd'hui environ six mois d'avance par rapport au projet d'Euromédecine. Le permis de construire sera déposé fin juin. »

Création d'un établissement d'enseignement international

Autre annonce forte faite par Sophie Béjean, Rectrice de la région académique Occitanie : l'implantation d'un établissement public local d'enseignement international (EPLEI).

« Pour répondre aux enjeux d'attractivité des entreprises, de développement économique, il faut proposer aux chercheurs ou aux ingénieurs qui viendront des parcours scolaires internationaux pour leurs enfants, explique Sophie Béjean. Aujourd'hui, il existe une trentaine de sections internationales dans les collèges et lycées de Montpelier, et nous en ouvrons une nouvelle en septembre, une section "américain". Mais ce que nous pouvons faire de plus, c'est d'ouvrir un EPLEI, avec une école un collège et un lycée. Nous irons vite, je présenterai le dossier au ministre Pap Ndiaye dès lundi prochain, car il faut un lieu mais aussi des professeurs qui forment en langue étrangère. »

Après Strasbourg, Lille et Paris, Montpellier sera ainsi la 4e métropole à accueillir ce type d'établissement.

« C'est une annonce très forte et une excellente nouvelle car toute la communauté scientifique connaît ce problème, commente Michaël Delafosse. Concernant la temporalité, il faut soit identifier un établissement existant soit en préfigurer un à construire. Mais il ne faut pas perdre de temps. »

Dix ambassadeurs

Enfin, les Assises Med Vallée se sont terminées par la présentation des dix ambassadeurs qui incarneront l'ambition du projet de territoire au-delà de ses frontières.

Choisis pour leur parcours, leur notoriété et leur engagement, ils sont issus du monde de la recherche, du monde de l'entreprise et du monde académique, dans les trois filières de Med Vallée : Celia Beline (CEO de CILCare), Véronique Bellon-Maurel (directrice de l'Institut Convergence Agriculture Numérique #Digitag-INRAE-UM), Aline Bsaibes (CEO d'ITK), Patrick Caron (président d'Agropolis International, vice-président de l'université de Montpellier et membre du board CGIAR), Vincent Costalat (chef de service neuro-radiologie du CHU de Montpellier), Stéphanie Gottlib-Zeh (présidente d'Agileo Ventures), Franck Molina (directeur de recherche au CNRS, directeur du laboratoire Sys2Diag CNRS-ALCEN), Gaëlle Skrela (joueuse internationale de basket), Bruno Strigini (ex-président Monde Oncologie de Novartis) et Marc Ychou (directeur de l'ICM).

« Le projet Med Vallée trouve pleinement sa place au cœur de la stratégie industrielle de l'État, conclut Hugues Moutouh, Préfet de l'Hérault. Le plan d'investissement France 2030 compte 10 objectifs pour renforcer la souveraineté industrielle et numérique de la France et en faire un acteur majeur de la réponse aux grands défis de notre temps. Deux de ces objectifs résonnent par rapport aux ambitions Med Vallée : produire 20 biomédicaments contre les cancers, les maladies chroniques dont celles liées à l'âge et créer les dispositifs médicaux de demain, et initier une nouvelle révolution de l'alimentation saine, durable et traçable. Med Vallée va aussi contribuer au déploiement des stratégies d'accélération pour l'innovation portées par l'État visant à définir ses priorités d'investissements dans des secteurs ou technologies d'avenir puis à investir de façon exponentielle et massive. Ont ainsi été identifiées dans ce cadre la "santé numérique" et la filière "Biothérapie et bioproduction des thérapies innovantes. C'est pourquoi l'État est signataire du pacte Med Vallée et appuie avec ses partenaires l'ambition de Montpellier Méditerranée Métropole d'aboutir à la création d'un pôle de classe mondiale en santé globale. »

Retrouvez l'intégralité de la soirée ici.

La Med Vallée en chiffres

Santé

Une faculté de médecine de 800 ans

32.000 étudiants

1.350 chercheurs

5e université de France pour les sciences du vivant et de la médecine

6e CHU de France

L'Institut montpelliérain du cancer (ICM) est l'un des 8 sites de recherche intégrale sur le cancer en France (500 cliniciens et chercheurs)

Plus de 200 entreprises

Un pôle de compétitivité : Eurobiomed

Alimentation

2.800 chercheurs et enseignants (dont 500 dans 60 pays)

28 établissements de recherche et de formation (dont 15 internationaux)

640 entreprises agricoles (13.900 ha te terres agricoles)

60 entreprises agro-innovantes

Un pôle de compétitivité : AgriSudOuest Innovation

Environnement