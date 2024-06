Sécurité sanitaire : pourquoi Phytocontrol investit 15 millions d’euros à Nîmes

Spécialiste de la sécurité sanitaire des aliments et de l’environnement, Phytocontrol investit 15 millions d’euros dans la construction d’un second laboratoire. Cet espace additionnel de 5.500 m2 va lui permettre de gagner en fluidité organisationnelle et en supply chain. L’ETI nîmoise, qui veut accueillir de nouveaux marchés internationaux, mise sur une croissance régulière à deux chiffres.